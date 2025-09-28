台東縣明年起教師節禮金2000元、學童午餐免付

▲台東縣明年加碼禮金與免費營養午餐 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

適逢教師節，台東縣政府28日宣布兩項明年即將上路的教育新政策：教師節禮金將加碼至2000元，並推動國中小學生營養午餐全面免費。政策目標在於提升教育人員福利，同時減輕家庭經濟壓力，確保學童在校飲食均衡。

縣府表示，教育一直是施政的優先方向。依據《台東縣教師節敬師獎勵實施計畫》，今年已恢復發放教師節禮券，金額提高至600元，對象涵蓋全縣公私立高中以下學校與教保服務機構的編制內外教育人員，以及各類教學支援人員，以感謝教師群體長年辛勞。未來隨著《財劃法》修正後台東縣分配稅款增加，只要中央經費如期撥付並經縣議會審議通過，明（115）年將再加碼至2000元，與北部縣市標準看齊。

除了教師福利，縣府也同步宣布，明年起將全面推動國中小營養午餐免費制度。屆時，不論家庭背景，所有學生都能獲得均衡餐食，減少家長負擔，並提升學童學習與成長過程中的營養支持。

縣府強調，這兩項政策展現了對教育人員的肯定與對學生的關懷。未來仍將持續整合資源，與教育界攜手打造更友善的學習環境，期望在照顧當前需求的同時，也為台東培育下一代人才奠定基礎。