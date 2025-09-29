曾文溪畔雪白花海　大內中秋活動吸引2千人朝聖

▲大內甜根子草花海盛開如「九月雪」，成為最佳拍照打卡景點，市長黃偉哲與民眾一同欣賞甜根子草花海美景，呼籲支持在地農產。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋佳節前夕，大內區甜根子草花海如白雪紛飛般盛開，形成獨特的「九月雪」景致。大內區公所29日下午舉辦「在大內，等一場九月雪」活動，結合農特產市集、社區營造成果展與政令宣導闖關，吸引約2000名民眾參與，為歷經地震風損後的大內注入觀光新活力。

台南市長黃偉哲親臨現場，呼籲民眾把握為期一個月的花期，在連假期間攜家帶眷前來欣賞九月雪美景，同時品嚐大內農特產，串聯周邊景點，留下美好回憶。他指出，今年酪梨、芒果、木瓜等經濟作物受天災影響，收成減少，期盼藉花海結合市集與食農體驗，吸引遊客購買農產品，實踐「災後復原×經濟振興」。

活動選在曾文溪二溪大橋西側堤防道路登場，秋風吹拂下，大片白絮隨風搖曳，浪漫唯美成為最佳打卡景點。現場不僅有酪梨、木瓜、芭樂等農特產與小吃展售，也結合「穿越百年看見大內」成果展及農友張明發的「農夫帶路—曾文溪畔桃花源」社造計畫，展現大內故事與農村特色。另設有防災、防疫、廉政等主題闖關遊戲、即拍即印、集章換禮及食農教育體驗，讓遊客寓教於樂。

大內區長陳俊達表示，此次活動不僅推廣觀光，更希望透過甜根子草花海提升大內在台南觀光版圖的定位，未來將持續結合地方特色與社區能量，打造大內成為遊客認識台南山水人文的必訪亮點。