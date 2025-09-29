奧姆真理教恐復活！麻原彰晃31歲兒變身藏鏡人　世襲洗腦信徒

記者王佩翊／編譯

犯下東京地鐵沙林毒氣案的奧姆真理教主麻原彰晃與多名幹部雖然已經被處死，但近日其後繼團體Aleph疑似有擴大勢力的跡象，第二個「奧姆真理教」恐將復活。根據日本公安調查廳最新調查，在Aleph的多處據點內，竟同時懸掛麻原彰晃與其次子幼時身穿宗教服裝的照片，顯示該組織持續進行「教主世襲」的洗腦行動。

根據《富士新聞網》報導，公安調查廳5月突襲檢查位於神奈川縣橫濱市的Aleph據點，發現內部並排掛著麻原彰晃（松本智津夫）的肖像照與其次子幼年時的照片。而照片中的麻原次子身穿著奧姆真理教的教服。

▲麻原彰晃創立奧姆真理教，犯下東京地鐵沙林毒氣案。（圖／路透）

公安調查廳指出，在Aleph的多個分支機構都發現相同情況。更令人震驚的是，6月在埼玉縣八潮市的Aleph據點內，信徒仍設置麻原彰晃照片祭壇，並進行膜拜。

公安調查廳認為，麻原彰晃的次男在組織內一直以隱秘方式對團體運作發揮重大影響力，刻意隱藏自身地位與職責。

▲麻原彰晃死後，仍有大量信徒祭拜他。（圖／路透）



據了解，在麻原彰晃入獄後，現年31歲的他長期幕後操控組織決策，包括拒絕支付地鐵沙林毒氣事件等一系列恐攻案件的受害者賠償金。

公安審查委員會已正式認定麻原次子為真理教「幹部成員」，並將其列為重點監控對象。而這項發現證實了外界對奧姆真理教試圖透過家族血脈延續極端思想的憂慮，不排除該組織仍試圖在暗中重組勢力。