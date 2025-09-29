華南理工大學教師校內撞死一新生　今再傳車禍！退休教師遭撞

▲華南理工大學校內接連發生車禍事故，引起外界關注。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣州華南理工大學接連發生校內交通事故，27日晚，番禺校區一名陸姓女大一新生在生日當天，不幸遭遇車禍身亡，另一人受傷送醫。警方通報，肇事司機金某已被控制，排除酒駕、毒駕嫌疑。僅隔一天，今（29）日上午，該校五山校區再傳車禍，一名退休教師在校內被網約車撞倒，所幸僅受輕傷。目前，兩起事故均已立案調查，校方也強調將加強校園交通管控。

《紅星新聞》報導，番禺警方指出，27日晚某生活小區內，一輛小車撞到2名行人，1人經搶救不治，另1人治療後已出院。知情學生透露，死者為電氣五班大一新生陸某，來自廣西，個性開朗大方，剛透過班級競選成為班長。事發當天恰逢她18歲生日，距宿舍僅百米的垃圾站附近卻成了意外現場。

目擊者表示，事發地點位於D4教師公寓與C3學生宿舍之間的路段，雖能容納兩車會車，但環境較狹窄，他當時聽到巨響才驚覺發生車禍。

華南理工大學五山校區29日上午再度傳出車禍事故。一輛白色轎車在限速30公里、設有「減速慢行」標誌的路段，撞上一名騎車的退休教師。現場照片顯示，自行車倒地於車前數公尺外。

對此，校方保衛處回應稱，肇事車輛為報備進校的網約車，教師僅受擦傷，已送醫處理。天河交警一大隊則表示，此案責任仍待最終交通事故認定書確認。