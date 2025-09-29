獨／休旅車狂衝！駕駛低頭撿食物撞民宅毀4車　屋主心酸曝巧合

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市仁武區澄仁路在27日上午7點半左右發生一起交通事故，一名43歲陳姓男子駕駛黑色轎車，從澄觀路左轉進入澄仁路時，疑似邊開車邊飲食，食物掉落時分心低頭撿拾，未注意車前狀況，結果失控撞上停放路邊的一輛自小客車、3輛機車，最後再波及民宅鐵皮圍牆。所幸現場無人受傷，現在撞擊驚險畫面曝光。

▲一輛黑車轎車失控衝撞民宅，波及4車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方獲報到場後，立即管制現場並進行採證，酒測結果為0。初步研判肇因與操作不當及未注意前方狀況有關，詳細原因仍待釐清。

▲被撞的白色車輛受損嚴重，許姓屋主決定報廢車輛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一輛黑車轎車失控衝撞民宅，波及4車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事故過程也被監視器清楚拍下，畫面中可見黑色轎車一路轉入後突然偏移，瞬間衝向路邊停放車輛，撞擊力道猛烈，事後當事人看過監視器畫面時，相當震驚。同時他也把影片分享到自己的臉書，不少朋友直呼「還好當下沒有人在旁邊，否則後果不堪設想」。

貼文曝光後，朋友留言關心「人沒事就好」、「平安最重要」，也有人搞笑回應「要換特斯拉嗎？我可以給你推薦碼！」、「還好不是想換房，撞房子比較麻煩」、「頭期款幫你準備好了」，讓許姓車主哭笑不得。

遭撞的許姓車主無奈表示，自己10年前的小V就曾在路邊遭撞，如今小六（那智捷）又在家門口遇上相同命運，而且巧合的是，兩次事發前都在討論換車。他苦笑說：「還好人不在車上，今天只好去捐血改運一下」。而他真的也在28日去捐血。目前他已經初步決定要把被撞的車輛報廢，更換新車，只是還沒有想到要換哪一款，要等跟對他談完賠償事宜之後再決定。

▲許姓屋主（車主）最後用捐血來改運 。（圖／記者吳奕靖翻攝）