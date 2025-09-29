國5湧車潮「時速僅21公里」　下午11路段易壅塞

▲國道5號北向路段已出現車潮。（圖／取自高公局1968網站）

記者周湘芸／台北報導

今天為教師節連假收假日，根據高速公路局路況資訊，截至中午12時30分，國道5號北向路段已出現車潮，宜蘭-頭城時速僅21公里，頭城-坪林時速也僅40公里，預估下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統等11處。

高公局表示，今天上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致正常，截至上午11時，國道全線交通量為27.2百萬車公里，預估今天交通量為111百萬車公里。

高公局指出，今天上午8時3分於國1北向148.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側路肩，於8時7分排除；9時48分於國3北向43.6公里處發生1輛槽車及1輛小客車追撞事故，占用中外線車道，於9時49分排除，造成後方車流回堵1公里，10時56分於國1南向高科交流道入口處發生1輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用入口匝道，於11時8分排除。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。