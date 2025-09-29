　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

收假日省道13路段易塞　國5午前將湧車潮

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國道今天將出現收假車潮。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

今天為教師節連假收假日，高速公路局表示，今天0至5時平均交通量為5.1百萬車公里，為平日年平均1.3倍，預估今天交通量為111百萬車公里，目前全國道路況皆大致正常，預估上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林；省道則有13路段易塞。

高公局表示，昨天全日交通量為111.2百萬車公里，為平日年平均1.2倍，國5交通量為3.2百萬車公里，為平日年平均1.3倍，昨天路況除國5北向宜蘭至坪林路段於今天凌晨1時逐漸紓解外，其餘路段於晚間10時後大致順暢。

高公局指出，今天相關疏導措施包括中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判，今天國道以收假返家車流為主，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向於上午9時前出發。

另外，公路局預估，今天部分路段預計出現返回工作地車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道的快速公路路段，北部為台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道，中部為台74線台中環線接國3霧峰路段，南部為台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山至五甲路段、台18線接國3中埔交流道。

主要城際道路為台61線中部竹南及中彰大橋北向路段、台1線水底寮至楓港北向路段；觀光景點周邊道路，北部為台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段西向、台3線大溪路段北向，南部為台3線古坑至梅山路段北向。

▲▼明天國道疏導措施。（圖／高公局提供）

▲今天國道疏導措施。（圖／高公局提供）

09/28 全台詐欺最新數據

