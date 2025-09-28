　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天國道北向車潮估為平日1.3倍　高公局公布11處易塞路段

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲明天國道交通量為平日年平均1.2倍，其中，北向為平日年平均的1.3倍。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

明天為教師節連續假期收假日，高速公路局預估，國道交通量為平日年平均1.2倍，其中，北向為平日年平均的1.3倍，重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里等11處。

高公局表示，今天下午國道壅塞路段包括國1北向新竹系統至湖口，國5北向頭城至坪林，截至傍晚5時，國道交通量為73.3百萬車公里，預估今天交通量為113百萬車公里。

高公局指出，今天下午國道發生多起事故，1時57分國3北向216.2公里發生2小客車追撞事故占中線車道，造成回堵3公里；2時37分國3南向59.5公里發生2小車追撞事故占用內線車道，造成回堵5公里；3時30分國1南向32.2公里發生4小車追撞事故占用內側車道，造成回堵3公里，均對國道交通影響甚鉅。

高公局表示，明天為教師節連續假期收假日，預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均1.2倍，其中，北向交通量可達61百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區中午12時前出發；國5北向用路人上午9時前出發。

高公局提醒，明天國道相關疏導措施包括，中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▲▼明天國道疏導措施。（圖／高公局提供）

▲明天國道疏導措施。（圖／高公局提供）

09/27 全台詐欺最新數據

