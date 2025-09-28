吊車大王「40億白宮開放參觀」　超扯曝光！網崩潰：塞3小時進不去

▲胡漢龑與粉絲合影。（圖／翻攝啟德機械起重工程股公司FB，下同）



網搜小組／劉維榛報導

「吊車大王」胡漢龑出錢出力投入花蓮救災，與此同時，他的寶山豪華總部「40億元神秘白宮」在連假難得開放參觀，現場展出多款巨型吊車、超跑，引來大票網友湧入，甚至一度造成道路塞爆，民眾在豔陽下苦等都無法到達，「塞了3小時的車」、「還塞在外面...塞好久了」、「可以延長開放時間嗎？」

啟德白宮總部「啟德重機械吊車展」在27至29日難得開放展出，地點位在寶山交流道旁，後方就是台積電2奈米、3奈米工廠。官方臉書也開直播分享，總部內裝極盡奢華，金箔裝飾與華麗壁畫交相輝映，頭頂懸掛著如宮殿般的巨型水晶吊燈，營造出宛如皇室般的尊貴氛圍。

現場擺放超跑之外，「吊車大王」胡漢龑身穿招牌「東北大花服飾」，他坐在金光閃閃的寶座上，熱情與每一位粉絲合照留影。

▲超多遊客湧入參觀。



但開放首日就塞爆，不少民眾哀喊，「塞了3小時的車」、「有人知道要怎麼做接駁車嗎」、「我們開車塞了3小時啊」、「晚上還可以過去嗎，有開放嗎」、「塞在交流道，可以延長開放時間嗎？拜託」、「車子想停裡面，建議早上七點就要到」、「國三南下已經塞到爆了」、「一路上都看到警察在開單，所以要乖乖停在停車場」、「真的超扯，因為時間的關係，我們13:40從高速公路塞車塞到下交流道已經15:15，距離最後入場時間15:30已經剩下15分鐘，只能再上交流道離開，超級可惜」。

今天是參觀第二天，粉專小編也致歉表示，「今天交通嚴重阻塞，造成很多粉絲們無法進廠參觀，我們會虛心檢討、改進」，懇請大家盡量先往周邊停車場，再搭乘接駁車進來廠區，開放排隊時間到下午3點半，閉園時間為4點半。