獨／想救卻救不到的最痛撤退令　特搜還原佛祖街「沉重烙印」

▲台中市特搜隊挺進佛祖街搜尋黃姓阿嬤，跟著挖土機挺進，困難重重。（圖／台中市消防局提供）



記者游瓊華／台中報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流撕裂了花蓮縣光復鄉寧靜的家園，留下一片滿目瘡痍。台中市特種搜救隊在災難發生後不久，便義無反顧地整裝出發，跨越數百公里的阻礙，將希望與勇氣帶往東台灣。現場帶隊指揮官、台中特搜隊副大隊長林吳亮廷回憶，在所有與死神拔河的驚險任務中，有一幕場景，如同最沉重的烙印，深深地刻在心中，那就是在佛祖街他們奮力尋找受困屋內的黃姓阿嬤。

談起最初的救援現場，林吳亮廷語氣沉重。當時，他們鎖定黃阿嬤可能受困的熱區，緊急調來挖土機開挖，希望能找到黃阿嬤，將人帶出，了卻家屬的心願。「但挖土機的挖斗才剛挖一鏟，旁邊夾雜著水的黑色泥漿與土石立刻湧入補滿，前後不到幾秒鐘。」

▲光復村惡劣的環境，增加許多救援難度。（圖／台中市消防局提供，下同）



林吳亮廷說，當時搜救隊跟著怪手挺進，一鏟一鏟地挖，但作業到一半，怪手大哥發現，泥水已經淹沒到旋轉盤，再挖下去，整台挖土機都會陷進去！最後判斷，惡劣的環境已非人力能克服，再強行救援，會造成更多傷亡，只能帶著滿身泥濘與遺憾，暫時撤退，再尋求其他搜救方式。

林吳亮廷提到，面對家屬焦急的心情、期待家人歸來的眼神，他們知道搜救行動不能停，沒多久就再度重啟。特搜弟兄們懷著「一定要帶阿嬤回家」的信念，再度挺進災區，一寸寸地挖掘、搜索。在重重土石堆下，他們終於找到了黃姓阿嬤。

最讓他們心碎不忍的是，阿嬤被發現時，雙手仍緊緊地、用盡最後力氣地抱著家中的神明桌，彷彿在生命最後一刻，仍想守護著家族的信仰，祈求神明保佑。當阿嬤的遺體被小心翼翼地運出時，在外等候多日的家屬情緒瞬間潰堤。

林吳亮廷說，家屬們強忍悲痛，擦乾眼淚，朝著所有滿身疲憊的特搜隊員，深深地、近乎90度地鞠躬，對特搜隊員來說，這或許是救援中最沉重，卻也最感欣慰的一刻。雖然沒能挽回生命，但他們信守承諾，為家屬找回了至親，完成了最困難的任務。