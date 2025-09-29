韓國給陸團客免簽今試行　業界預計年底遊客大增

▲韓國首爾明洞街頭。（圖／VCG）

記者陳冠宇／綜合報導

韓國政府今（29）日起面向大陸團體遊客試行免簽入境政策，截至明年6月30日。韓國業界預計到年底時，政策效果將顯現，大陸遊客數量有望大增。

韓聯社報導，免簽政策試行期間，大陸三人以上團體遊客可免簽入韓並停留15天。濟州地區與此前相同，個人和團體遊客均可免簽入境並停留30天。

韓國政府為促進外國人訪韓旅遊而推出對大陸的免簽入境政策，預計截至政策到期的明年6月30日，訪韓陸客有望達到100萬人次。

韓國業界認為，免簽政策試行初期，訪韓陸客並不會顯著增加，但預計到年底，政策效果顯現，遊客數量有望大增。

韓國旅遊業一名有關人士表示，免簽政策並不會帶來立竿見影的效果，但韓方面向陸客採取免簽入境措施本身是一個極具象徵性的訊號，今後訪韓陸客有望逐漸增多。

不過，就在大陸十一長假即將來臨之際，大陸駐韓國大使館發布赴韓陸客安全提示，首先是「遠離集會，加強安全防範」。

提示強調，當前，韓國部分地區特別是首爾明洞、大林洞等地不時發生針對中國人的示威遊行，希望中國遊客保持高度警惕，增強自我保護意識，同當地政治集會保持距離，勿公開發表政治言論，謹慎前往人員示威遊行場所。

「慎用無人機或相機拍攝」，提示稱，請留意「禁止拍攝」警示標誌，切勿拍攝軍用設施、軍事設備及情報部門等敏感機構建築，未經允許勿拍攝他人或私人住宅。建議不要使用無人機進行拍攝。

該提示還提到，切勿參與跨境賭博、謹慎選擇旅行社和旅遊產品。