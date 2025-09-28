大批「鏟子超人」衝光復清淤泥！日學者感動：台灣可貴之處

▲不少志工自發性到光復鄉協助清淤泥。（圖／CTWANT）

花蓮光復鄉因馬太鞍堰塞湖溢流導致災情慘重，數千名志工從台灣各地到光復協助清淤泥，被外界稱為「鏟子超人」。對此，日本政治學者小笠原欣幸驚訝表示，台灣人動作很迅速，很多人自發前往現場協助或是送物資，這也是台灣的特色。

小笠原欣幸在臉書發文，最近花蓮縣光復鄉因為洪水受到嚴重災害，來自全台各地的志工紛紛前來協助災後復原的工作，他們手持鏟子、穿長靴抵達光復鄉的火車站，並被台灣媒體和網路稱為「鏟子超人」。

小笠原欣幸指出，很多人自發前往現場協助，或自發性捐款、捐送物資，這也是台灣的特色，他在新聞上看到志工們抵達光復鄉車站的志工們的身影，也讚「台灣人行動非常迅速。」

小笠原欣幸說，樺加沙颱風雖帶來豪雨，但台灣整體沒受大範圍的影響，只有光復鄉因為堰塞湖發生大規模的洪災，他提到，可能不需要從日本寄送物資，「因為洪水中的泥濘質地，災後恢復可能需要相當長的時間，所以我認為捐款給受災者和災區是最有效的方式。」

小笠原欣幸最後也用中文寫下，「連假第一天，大量『鏟子超人』湧入光復車站，來自全台各地的熱心民眾再次表現台灣最美的風景。」

