示警！佛祖街水流仍湍急　陽明交大退休教授等7人還沒找到

▲花蓮縣消防人員執行光復鄉佛祖街搜索救援任務。（圖／翻攝自臉書／花蓮縣消防局）

圖文／CTWANT

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午壩頂溢流，大量泥水沖進下游光復鄉、鳳林鎮等地，造成17人喪命、多人受傷，目前尚有7人失聯，而住在大同村佛祖街、66歲的陽明交大退休教授高銘盛至今仍下落不明。就有民眾今（28）日上午在社群平台PO文示警，佛祖街附近的水流還很湍急，希望熱心人士前往救災時務必注意自身安全。

該名網友在今日上午7時許於Threads發文表示，目前佛祖街附近的水仍然在流，且位於前幾天溢流出來的淹水範圍內，提醒前往救災的善心人士務必注意自身安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友提醒，佛祖街道路上的水還在流。（圖／翻攝自Threads）

貼文曝光後，網友們紛紛在底下留言，「志工千萬不要靠近佛祖街，那是淹水高風險區域，除非你是專業救援團隊」、「水流動方向好像是從河岸往內陸保安寺方向流」、「這真的要等溪水減少去把河水改道，花蓮的溪大多是荒溪型，平常都沒什麼水，但只要大雨颱風來都很恐怖」、「河道已經被沙土填平了，眼前看到的就是河道，短期內都是好天氣不會下大雨，至於後面如果還有大雨颱風怎麼辦？只能說天佑光復」。

根據「花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心」公布最新資訊，截至今日上午9時，已有17人罹難、93人受傷，另有7人仍失聯，其中住在光復鄉大同村佛祖街的66歲陽明交大退休教授高銘盛，在家中遭洪水沖走後，迄今仍下落不明。

由於有些地點靠近河堤、淤泥太深，怪手無法挺進，花蓮消防已申請特戰航空器，希望藉由垂降至屋頂等方式來查看屋內情況，尋找失聯民眾。

延伸閱讀

▸ 90歲阿公每天帶鏟衝災區！「巨人背影」感動15萬人 網讚：人間菩薩

▸ 即將退伍！他放棄休假到花蓮當「鏟子超人」 女友反應被讚爆

▸ 原始連結