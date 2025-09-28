日37歲公務員深夜「野外性侵」女大生！　車站外物色目標下手

▲日本一名公務員搶奪無辜女性包包後，強行性侵。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本東京都一名公務員8月在西武池袋線的小手指車站搭訕女學生後，強行搶奪對方包包並握住其手腕，迫使女學生與他同車前往清瀨站，待到站後，竟當街性侵該名10多歲的女大生，因此遭到逮捕。

根據《日本新聞網》報導，任職於東京都板橋區役所37歲主任職員山田夏彦8月22日涉嫌在清瀨市的路邊性侵一名10多歲的女大學生，因此被逮捕。

根據警視廳調查，山田夏彦小手指站搭訕女學生後，強行搶奪對方的包包，並強拉女方與他同車前往清瀨站。在下車後，他又將女學生帶至清瀨市內路邊及停車場野外性侵。

事發後，驚恐的被害人立即跑到清瀨車站附近的派出所求助報案，案件也因此曝光。調查人員表示，加害者與被害人之前根本不認識。

面對警方偵訊，山田夏彦坦承犯行，但部分否認指控。他聲稱，「我的確做出猥褻行為，但那都是在雙方同意下進行的。」

對此，被害女學生向警方表示，「我想要掙脫他的手，但包包被搶走了，不知道他會對我做什麼，所以不敢叫出聲來」，駁斥了山田夏彦的說詞。

這起駭人聽聞的公務員犯罪事件震驚日本社會，板橋區長坂本健對此發表正式道歉聲明，「對於本區職員遭到逮捕一事，我們深感遺憾，在此向受害者及全體區民致上最深的歉意。」

ETtoday新聞網提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。