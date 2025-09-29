快訊／日本東京羽田機場火災　多輛消防車趕往現場！

記者羅翊宬／編譯

根據日媒《JX通信社》最新消息，日本東京羽田機場北側稍早於今（29）日上午發生火災，從日媒回傳與現場民眾拍攝的畫面中可以看到，羽田空港一丁目附近燃起黑煙。

日媒《日本放送協會》指出，位於東京都大田區的羽田機場內某建築物於稍早的上午9時10分（台灣時間上午8時10分）燃起黑煙，從建築物周圍的鷹架可以看到，赤紅色的火焰從屋頂燃起，至少30輛消防車趕往建築物周圍滅火。網友表示，望向飛機庫的方向，可以清楚看見火災燃起的黑煙。

東京空港事務所指出，火災發生的地點位於東京單軌電車整備場站附近一座拆除中的飛機庫，所幸該起火災並未造成任何人員傷亡，也未對航班造成影響。日本航空（JAL）則表示，初步判定火災並未對航班運行造成影響，之後將會釐清火災是否對機場跑道的使用造成影響。

▼日本東京羽田機場29日上午發生火災。（圖／翻攝自X／tugumiemiko）