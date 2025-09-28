挑戰韓國人憤怒極限！高市早苗強勢回應領土爭議：不用看韓人臉色

▲被視為「女版安倍」的高市早苗第3度參選自民黨總裁，在領土爭議持有強硬立場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著日本首相石破茂辭去自民黨總裁，自民黨即將於10月4日進行新任黨總裁選舉。為此，黨內YouTube頻道特別舉辦辯論節目，邀請5名候選人進行辯論與回答提問。針對日韓領土爭議，高市早苗強勢回應，「完全不需要看韓國人的臉色」，強調內閣成員必須出席竹島之日的紀念活動。

根據日媒《朝日新聞》，自民黨特別邀請知名電視媒體人西村博之在YouTube頻道的節目「改變吧！自民黨」主持直播，現場邀請小泉進次郎、高市早苗、林芳正、小林鷹之、茂木敏充等5位候選人針對各領域的議題進行論述，而在節目最後階段則是回應各類提問，最後一項提問便是針對日本現有的領土爭議，包括尖閣諸島（釣魚台）、竹島（南韓稱為獨島，現為南韓實際管轄）。

提問指出，尖閣諸島（釣魚台）、竹島（獨島）為「日本國固有領土」，然而日本人一輩子卻從未登島過，因此詢問5位自民黨總裁候選人對於捍衛國土有何具體對策。

▼南韓海警隊員於2019年8月14日光復節前夕在獨島向國旗致敬。（圖／達志影像）

▲日本在審議通過的小學社會教科書，強調竹島（獨島）為日本固有領土，將竹島劃入日本領土，並標示出專屬經濟海域。（圖／達志影像／newscom）

對此，高市早苗強勢回應，「我們並不需要看韓國人的臉色！」她表示，內閣官員們應該一齊出席由島根縣根據條例所制定的「竹島之日」（2月22日）紀念活動，認為竹島（獨島）為隸屬於日本國的固有領土，行政區劃屬於島根縣。

至於尖閣諸島，高市早苗則表示，尖閣諸島（釣魚台）同樣為日本國固有領土，不過近來緊張情勢有可能進一步升溫，因此必須要研擬對策排除問題發生。

《朝日新聞》指出，歷年來由島根縣所主辦的「竹島之日」活動，日本政府僅派出內閣府政務官出席，因此未來一旦派出內閣成員出席，恐招致南韓強烈反彈，再度讓日韓關係降至冰點。

獨島（竹島）由東島、西島以及其他暗礁等91座島礁所組成，位於鬱陵島以東約87.4公里，目前由南韓實際控制，派駐人員與巡邏警力登島，人口為45人。獨島為長年以來存在於日韓兩國間的爭議問題，雙方皆聲稱依據歷史、國際法為其固有領土。南韓將獨島劃歸為慶尚北道鬱陵郡鬱陵邑獨島里；日本則將竹島（獨島）劃為島根縣隱岐郡隱岐之島町竹島。

▼最後提問針對尖閣諸島、竹島（獨島）等領土爭議（從第2小時28分44秒開始）