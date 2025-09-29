北市公館圓環拆除進度超前！正交路口今通車　交通異動一次看

▲29日上午6時起，羅斯福路與基隆路口將正式成為正交路口。（圖／北市交工處提供）

記者鄭佩玟／台北報導

北市公館圓環拆除工程原先規畫工期65天，預計11月完工，不過北市府日前表示，工期進度達80%，羅斯福路與基隆路口將於今（29日）上午6時起以正交路口全新面貌登場，請用路人注意行車動線調整，依現場標誌標線及號誌指引行駛；公車專用道平面化後，部分原有轉向需求而行駛路側車道的公車路線將可調整進入專用道，以提升行駛效率，減少路側停靠交織干擾。

機車動線調整

交工處表示，29日上午6時起，羅斯福路與基隆路口將正式成為正交路口，請用路人依照一般正交路口動線行駛。於機車動線部分，本路口除基隆路福和橋下橋機車左轉羅斯福路時仍需兩段式左轉外，其餘各方向皆開放機車直接左轉，並設有機車待轉格，供有需要之民眾選擇兩段式左轉。

汽車動線調整

交工處指出，福和橋汽車進城下橋處因受道路幾何及墩柱影響，建議駕駛人提前於橋上分流，往信義區及文山區方向靠外側行駛，欲左轉往大安區（公館）及中正區者靠內側行駛。另東南角巷道亦同步進行交通動線調整，羅斯福路4段123巷21弄同日起試辦東往西單行道，請欲前往信義區用路人可由羅斯福路主線至基隆路口右轉前往。

▲公車動線調整說明。（圖／交工處提供）

公車動線調整

交工處進一步指出，公車路線調整部分，由基隆路及福和橋轉向進入羅斯福路之公車路線原停靠路側站位，將調整至羅斯福路大客車專用道行駛並停靠，詳述如下：

一、「捷運公館站」路側站位改停靠「捷運公館站」大客車專用道站位路線

(一)、福和橋往公館：207、208(含區)、672(含區)、688

(二)、基隆路往公館：1、673、907(含通勤)、綠11、棕12、棕22

二、「水源市場」站位改停靠「捷運公館站」大客車專用道站位路線–福和橋往公館：208（含區）。

三、「師大分部」路側站位改停靠「師大分部」大客車專用道站位路線–基隆路往師大分部：基隆路幹線、通勤13。