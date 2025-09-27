北市敬老卡點數比新北少　王欣儀要求：比照加碼至600點

▲新北市老人敬老卡點數調高至600點，王欣儀要台北市比照辦理。（圖／台北市議員王欣儀提供）



記者陳家祥／台北報導

新北市日前宣布115年起敬老愛心卡將從480點提升至600點，並擴大適用於國道客運、運動中心與醫療掛號費，超過89萬名長輩及身心障礙者受惠，這讓國民黨台北市議員王欣儀不禁感嘆，明年統籌分配稅款台北市獲配逾1149.2億元居全國之冠，卻遲未推出新政，難怪市民會懷疑蔣市府是否真的重視長輩福祉。

王欣儀說，最近接獲不少民眾詢問，看到新北市加碼敬老愛心卡的消息，關心台北市是否有跟進；當得知北市目前沒有，陳情民眾大嘆，「我們繳的稅不比新北少，但新北老人卻過得比我們好」。

王欣儀表示，雙北一向標榜共同生活圈，但台北市敬老卡點數仍停留在480點毫無動靜，差距已讓市民明顯感受到不平。台北市約有58萬名敬老愛心卡持卡人，人數比新北少，且明年統籌分配稅款台北市獲配逾1149.2億元居全國之冠，卻遲未推出新政，難怪市民會懷疑蔣市府是否真的重視長輩福祉。

王欣儀指出，先前爭取的敬老愛心計程車補助單趟車資折抵65點，隨著計程車起跳價調升至85元，她要求比照調高，社會局卻以「預算涉及財劃法，恐連動影響整體老福政策」為由，僅表示仍在研議，遲未有具體結果。此外，她所建議的聯合醫院掛號費折抵，也僅規劃提供中低收入戶或中低老人生活津貼者，未能普及所有長輩。

王欣儀呼籲，台北市府應立即檢討現行政策，至少比照新北從115年起加碼至600點，甚至更多，並提出具體時程。同時，也應取消醫療補助僅限中低收入戶的限制，讓所有長輩都能受惠，並將計程車補助從65點調高至85點，真正減輕長輩的日常與就醫負擔。

對此，北市社會局指出，敬老卡政策目的在鼓勵老人外出促進身體健康，並根據老福法25條，以交通工具和文化場館優惠為主。目前，北市敬老卡每月480點，但平均每月使用點數為213點，480點全數用罄者僅占約7%。考量大部分長者未用完，應加強推動使用為優先。

至於點數加碼部分，社會局表示，將持續追蹤並研議辦理；敬老愛心計程車扣點上限及掛號費使用對象是否調整，經評估需近億預算，基於財政永續及衡平原則，會持續研議具體方向。

▼新北市政府敬老加碼，敬老卡點數從480點增加到600點。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▼新竹市敬老卡已加碼到800點。（圖／新竹市政府提供）