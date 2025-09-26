白晝之夜11月登場　蔣萬安指示文化局：思考回歸核心精神

▲2024年白晝之夜活動在大安區舉辦。（圖／台北市文化局）



記者陳家祥／台北報導

2025年的白晝之夜將在11月1日下午2點至2日凌晨2點登場，此次活動主場域選在台北圓山自然景觀公園，以「Hi Story」為主題，要開啟過去、現在與未來的交織對話。台北市長蔣萬安說，許多民眾反映近年活動時間與場地規模有縮小趨勢，請文化局思考回歸白晝之夜的核心精神，期待這場文化盛宴同時展現台北夜經濟潛力。

台北市政府本週市政會議討論白晝之夜規劃，會中，蔣萬安說，白晝之夜有三大核心精神，跨夜、全民參與、藝術共享，透過包括音樂、展演、裝置藝術，讓台北展現夜晚的創意跟活力，也讓市民不只是前來觀賞，甚至可以參與藝術的創作。蔣也指示產業局，接下來要也給予協助，讓在地的商家，對市府的活動成效來真心有感。

而針對這次的「Hi Story」主題，蔣萬安也肯定，呼應台北的城市記憶；但他提醒，白晝之夜這次選擇圓山、舊兒童樂園，會喚起最多共鳴的主要是5、6年級生，要思考是如何讓年輕世代能夠理解、感受這段記憶。

蔣萬安說，請文化局還有設計團隊在宣傳的語言、現場的互動、數位工具上，都要有世代差異化的設計，這樣Hi Story才不會只是回顧，而是跨世代共享的文化經驗，相關的說明我想一定要完整清楚。

蔣萬安指出，去年在大安森林公園參加白晝之夜，有很多年輕朋友反映，這幾年白晝之夜在時間跟場地的規模上，有縮短還有下降的趨勢，要請文化局未來在規劃上，思考如何回歸白晝之夜的核心精神，重新找回最初的活動願景，包括藝術作品強化設置與活動主軸有關的夜間裝置和表演藝術上，還有作品的位置標示、說明與演出時刻，也都要清楚。

蔣萬安指示文化局及相關單位，在活動前要再次盤點跟確認，讓鄰近場館人員知道活動資訊；舊兒童樂園、圓山坑道這些久未開放的地方，從捷運站出來之後的相關指標也要夠多、要說明清楚，並且提供民眾觀展的建議路線以及策略、相關的攻略，並針對現場人流加強引導管制。