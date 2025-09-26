看得懂嗎？　北市政風處新聞稿出現「柯前領導」、「嬰兒所指」等詞

記者陳家祥／台北報導

北院近期持續審理柯文哲所涉之京華城案，民眾黨立院黨團主任陳智菡指出，台北市政風處前後兩任政風處長，對柯進行違法偵蒐，還把這些長期蒐集的資料在未證實來源的狀況下交給檢方，幫檢方超譯、製造罪名。但昨北市政風處的回應稿竟出現「柯前領導」、「嬰兒所指」等奇特詞彙，不久後該篇新聞稿隨即下架，今上午重新上架更正後的版本。

昨日北院持續針對柯案開庭，陳智菡昨在臉書表示，法庭上呈現的證據資料，顯示台北市政風處前後兩任政風處長，對柯文哲進行違法偵蒐，最後把這些長期蒐集的資料，在未證實來源的狀況下，交給檢方，幫檢方超譯、製造證據與罪名。

陳智菡提到，法庭上柯文哲前主席的3位律師質疑檢察官最新出爐的補充理由書，因為他們所提出的內容是一份疑似京華廣場的設計圖，檢方說是台北市政風處，匯出柯文哲市長2020年的電腦資料得到的，上面黏著一張給彭振聲的便利貼，「但這份文件怎麼來的、是什麼時間得到的、便利貼是怎麼貼上去的皆不明」，卻被檢察官串連起來拿來當作柯文哲跟沈慶京聯絡的證據。

陳智菡說，更恐怖的是，政風還偷偷蒐集柯文哲市長的行事曆，北檢一紙公文，讓這些長期非法蒐證的資料曝光。依照行事曆匯出的時間是2021年10月，是台北市政風處的處長林炤宏時期。

由於依法，全國政風業務是由法務部廉政署規劃、協調及指揮監督，也就是所謂的「政風一條鞭」，非隸屬地方政府所管。陳智菡指出，那位林炤宏，正是日前被暗網爆料，靠著民進黨前祕書長關說而升官的政風處長，現任廉政署副署長林炤宏。

為此，台北市政府政風處25日晚間發布新聞稿回應，但新聞稿通篇辭不達意；根據政風處的新聞稿內文，可確認是要回應外界指涉京華城案的相關內容，但文稿用詞特殊。陳智菡昨深夜在臉書表示，台北市政府政風處新聞稿，出現「柯前領導」、「嬰兒所指」、「修改無增」、「台北非地檢署」等等，甚至還在開頭就開宗明義承認「本處進行政治調查防務工作，絕無爭議」，讓她納悶，這份新聞稿，有人看得懂嗎？

對此，政風處回應，本次新聞稿文字內容疏誤之發生，係因同仁為求即時回應輿情，於上稿時未留意及關閉智慧型手機內建文字翻譯功能所致，本處已於發現錯誤後立即更正，特此說明。