花蓮爆退房潮！當地人喊話「知道災難帶來傷痛」：但怕業者挺不過

▲當地臉書粉專「花蓮邦」指出，災情僅限光復部分地區，花蓮其他地區仍正常運作。（圖／翻攝自臉書「花蓮邦」）

圖文／CTWANT

花蓮光復鄉近日因馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成洪水與泥水湍急，衝擊畫面讓全台民眾震驚，不少遊客因此取消花蓮之行、退訂旅宿。當地臉書粉專「花蓮邦」喊話指出，災情僅限光復部分地區，花蓮其他地區仍正常運作，呼籲民眾不要因誤解而退訂旅遊行程，以免影響觀光、旅宿業者生計。

粉專「花蓮邦」在臉書發文表示，原本十月是花蓮旅遊旺季，從中秋、雙十到光復節連假，各飯店與民宿幾乎滿房，業者期待在0403地震後能迎來回暖的曙光。然而洪災新聞畫面頻頻播放，使不少民眾誤以為整個花蓮都受災，導致訂房紛紛取消，原本熱鬧的假期瞬間空蕩。

粉專強調，花蓮地區廣大，從花蓮市到光復約需一小時車程，相當於台中市區到雲林斗六的距離。花蓮市區、新城、吉安、壽豐，以及南花蓮的玉里、富里等地均正常生活，觀光景點安全無虞，街道依舊熱鬧，山海風景未受影響。

粉專指出，「自0403地震後，花蓮觀光已經重傷。飯店空房，餐廳少客、名產伴手禮店更是生意慘淡，如今又遇到退訂潮，許多業者私下說，真的怕這次花蓮挺不過去」。呼籲民眾可透過旅行、用餐或購買伴手禮等行動，直接支持當地觀光與產業復甦，「花蓮人知道災難帶來的傷痛，但也相信總有復原的力量。這片土地從不缺美景，也不缺笑容。缺的，只是遊客願意再踏上這裡的腳步。」

粉專也感嘆，「如果你曾經被花蓮的山海感動過，請不要讓誤解阻擋你再次回來的理由，因為只有當大家願意回到這裡，花蓮的產業才能繼續運轉，花蓮的生活才能繼續延續。花蓮，需要的是陪伴。而你的一次停留，就是最好的支持。」

