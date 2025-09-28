光復站到了！列車長突廣播「1段話」　鏟子超人：聽到哭出來

圖文／CTWANT

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午壩頂溢流，大量泥水衝擊下游光復鄉、鳳林鎮等地，來自全台各地的「鏟子超人」、「雨鞋超人」也陸續前往災區支援。就有民眾分享，火車快抵達光復站時，列車長竟開始廣播「感謝遠道而來，對光復伸出援手的每一個人」、「謝謝，有你真好」，讓他忍不住驚呼「聽到哭出來！」

▲大批「鏟子超人」、「雨鞋超人」前往花蓮支援。（圖／翻攝自臉書／國營臺灣鐵路股份有限公司）

這名志工在Threads發文表示，他原本只是想拍攝熱心民眾搭乘火車到光復站時，正準備站起來的畫面，但當列車即將到站時，列車長卻突然廣播：「感謝遠道而來，對光復伸出援手的每一個人，相信光復在大家的同心協力之下，很快地就能恢復它原本的樣子。」

列車長也說到，「感謝有你，大家可以看到台灣最美麗的風景是人，而且是一位位沒有披著披風的超人，謝謝，有你真好，也請大家注意安全，祝大家平安，也祝一切順利，謝謝大家。」

畫面曝光後，迅速收獲超過3400人按讚，不少網友紛紛在底下留言，「好感動，讓我哭出來了，謝謝這位列車長替每一位鐵楸超人加油，超級暖心的廣播」、「邊聽邊流淚，台灣最美的風景是『人』，有愛會感動，感恩台鐵的溫柔」、「謝謝你記錄了台灣有愛的這一瞬間」、「能在困境中伸出援手的人，就是最美的風景，也是最值得敬佩的超人」、「很感動，不論是車長或是來幫忙的人們，謝謝你們」、「一切平安，台灣超人」。

原PO則在留言區附上了知名球評石明謹的即時志工資訊連結，同時呼籲大家，非必要車輛請勿進入193縣。

此外，臉書粉專「移居實驗事」也PO文感嘆，「下一站：光復！此時此刻，坐上全滿的火車，真的真的非常非常的感動。列車長每走經過一個車廂就跟大家鞠一個躬，有些事連一句話都不用說，說再多不如穿上雨鞋，謝謝疼愛花蓮的你們，X整車鏟子超人帥到翻8圈，嚴重懷疑台灣人一早就意圖讓人飆淚，光復站，到了。」

延伸閱讀

