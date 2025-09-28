避免志工受傷　花蓮縣府調整大型器械深夜趕工清污泥垃圾

▲為避免志工受傷，花蓮縣府將大型機具調整在深夜施工。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮光復鄉日前因馬太鞍堰塞湖潰壩，洪水重創造成街道滿是淤泥，縣府團隊、國軍及大量志工投入救援，清理出大量泥沙及垃圾。為了避免使用大型機械清運造成志工受傷，有關街道上垃圾、淤泥，花蓮縣前進指揮所實施深夜加強清理，避開人潮最多時間，讓志工安全及環境清潔同時並重。

花蓮縣政府說明，縣府與國軍等各單位合作，24小時皆有清運作業及市區交通管制。為配合日間人流，大型器械清運集中夜間作業。

▲▼截至26日已清出4529公噸污泥、45公噸垃圾，但仍是冰山一角。

花蓮光復市區遭洪水泥流襲擊，幾乎有三分之二區域陷入泥沙堆中，隨著人力進駐，污泥不斷被清出，截止26日已清出4529公噸污泥、45公噸垃圾，但仍是冰山一角，為使大型器械及貨車有效清運，請用路人配合交通管制、避免駛入市區。

有關遭大水沖至街道的廢棄車輛，花蓮縣政府依「災害防救法」，陸續移至大農大富平地森林園區停車場，維持交通順暢。並建議民眾將居家清理之大型傢俱、垃圾及泥沙分開堆放路邊，花蓮縣環保局會安排車輛前往清運，後續再由國軍進場消毒環境。

