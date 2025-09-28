柴山英雄洪木生告別式　陳其邁頒褒揚狀：市民的共同驕傲

▲柴山英雄洪木生28日上午告別式，陳其邁市長親自出席並頒發褒揚狀。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄柴山傳奇人物洪木生先生，三十餘年揹水上山奉茶，被山友尊稱為「柴山英雄」、「活菩薩」，日前辭世，享壽七十。今（28）日舉行告別式，場面溫馨肅穆，高雄市長陳其邁親自出席並頒發褒揚狀，向這位平凡卻偉大的市民英雄致敬。

陳其邁表示，洪木生先生的無私奉獻凝聚志工力量，三十三年辛勤揹水登柴山，創立志工奉茶隊，成員已逾五百人，成為高雄市民的共同驕傲。他的燦爛笑容與堅毅身影象徵著柴山精神，未來將繼續輝映在山頭之巔。

高雄市議長康裕成則讚譽洪先生是柴山最溫暖的名字，並感慨他的生命是「善行留在人間，愛心永不止息」的最佳詮釋。她期盼市府與市民共同延續這份精神，讓柴山的感動永不消逝。

▲熱愛爬山的洪木生，過去主動發起揹水上山奉茶，無私奉獻感動無數山友。（圖／蔡侑霖提供）

告別式上，洪木生先生的遺孀小玉姐感謝全市的肯定，並表示丈夫一生最愛與山友分享茶水與溫情，如今能獲得這份殊榮感到十分欣慰。現場山友、志工及親友齊聚一堂，送別這位平凡卻偉大的市民英雄。

市府強調，洪木生的離世不是終點，而是傳承的起點，未來將持續推動志願服務及全民運動環境，以行動延續「柴山英雄」精神，讓他的身影永遠留存於高雄人的心中。