教師節不休假！　劉育菁赴工地慰勞志工送上最暖祝福

▲市長夫人劉育菁（左一）、親赴修繕現場，慰勞志工送上中秋祝福，並與父子檔陳柏融（子-左二）陳克銘（父-右二）、勞工局長王鑫基（右一）合影。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」秉持「繕不停歇」精神，即便遇上教師節連假，仍連續兩日（9月27、28日）投入弱勢家庭的房屋修繕行動，展現市府「希望家園」施政理念的決心。

特別的是，市長夫人劉育菁老師在屬於自己的教師節，不僅沒有休息，反而親赴工地現場，帶著餐點與飲品慰勞志工，感謝他們無私付出，還送上月餅祝福案主中秋佳節快樂，以行動傳遞最溫暖的節日祝福。志工見到市長夫人都相當驚喜，更齊聲以「做工人ㄟ愛」祝福劉老師教師節快樂，氣氛溫馨感人。

這次修繕行動由各工會接力合作，首日由電氣工會負責線路配置，次日則由泥水工會進場進行填縫與地坪抹平，接下來還有木工與油漆工會持續投入，逐步改善案主居住環境。其中泥水工會的「父子檔志工」陳克銘與陳柏融成為亮點。陳柏融自111年起加入志工行列，父親得知後隨即報名，一家人齊心為弱勢出力，展現專業與親情兼具的動人故事。

勞工局長王鑫基感謝所有志工假期仍堅守崗位，為弱勢戶付出專業與時間，特別肯定家庭志工的感人事蹟。市長黃偉哲也表示，做工行善團不只用專業修繕房屋，更用行動修補社會的溫暖與希望，而市長夫人劉育菁老師選在教師節慰勞志工，更讓公益行動別具意義。