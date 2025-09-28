放棄休假日！在台印尼移工組「黑皮志工隊」　早上5點衝花蓮救災

▲移工們一早5點就出發。（圖／翻攝自FB青少年公益組織）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流受災嚴重，各界志工紛紛投入救災行列。粉專「青少年公益組織」透露，招募了一群正在休假的在台印尼移工，組成「黑皮志工隊」挺進花蓮救災，一早4點半就起床，5點抵達車站出發。對此，財經網友胡采蘋淚讚，「在台灣的印尼移工竟然也出發了，淚。」

粉專「青少年公益組織」發文，招募一群休假中的印尼移工，組成「黑皮志工隊」鏟子志工，今天清晨五點出隊，「以前大家把志工在太陽下工作，身體曬得黑黑的，稱為穿上黑皮衫」，但這群志工是長久在花蓮工地工作，曬得更黑的黑皮軍。

粉專指出，這幾天很多移工看到花蓮災情，大家決定利用星期天日休假時間，到現場幫忙，昨天傍晚完成集結，今天上午四點半起床，五點趕赴車站出發，「謝謝印尼移工。請大家給予協助、鼓勵。這是一群不能吃豬肉的志工，因此最方便只能吃素。同時這也會是工作能力超高的志工，不怕苦、能承當，請大家務必珍惜。」

財經網美胡采蘋轉發文章，感謝這群印尼移工，「我的爸爸也是印尼妹妹在照顧，印尼妹妹真的把爸爸當成自己的爸爸一樣，我有時候都覺得她比較像我爸媽的女兒，印尼人真的很單純善良。」

底下網友紛紛大讚，「感謝願意為台灣付出的外籍人士」、「台灣的社會公民運動又上了另一個檔次！有錢出錢，有力出力！謝謝有你們」、「真的好感動！以前我阿嬤也是印尼妹妹在照顧的，真的很有愛心，把我阿嬤照顧得很好，每天都乾乾淨淨，沒有褥瘡，還香香的」、「有種魔戒電影中的各界聯合大軍的即視感」、「很多老人家會把遺產留一部分給印尼妹妹」、「救災不分國籍、政黨、，全部動員」、「謝謝你們對台灣這麼好」。