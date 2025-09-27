快訊／高雄死亡車禍！女騎士遭「酒駕逆向」撞死　酒測值1.17

▲高雄岡山清晨發生死亡車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市岡山區今（27）日清晨發生一起死亡車禍！一部自小客車逆向行駛，與對向53歲蔡姓女騎士發生碰撞，造成蔡女頭部、手腳多處受傷，經送醫搶救後不治。警方到場時，發現肇事駕駛渾身散發酒氣，酒測值高達1.17毫克，當場將他逮捕。

事發在27日清晨5點多，警消接獲報案指出，岡山區大莊路發生車禍，救護人員到場時，發現一名女子頭部、手部及大腿有多處受傷，當場失去生命跡象，緊急將她送醫搶救。

警方調查，當時44歲蔣姓男子駕駛自小客車，沿大莊路往西行駛，過程中逆向，與對向53歲蔡姓女騎士發生碰撞，造成蔡女受傷，送醫搶救後仍不治。

▲自小客車撞飛女騎士後，再撞上民宅鐵門，車頭嚴重毀損。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方表示，員警到場時，發現蔣姓男子眼神迷茫、一臉醉醺醺，且渾身散發酒氣，經酒測，蔣男酒測值高達1.17毫克，嚴重超出法定標準值。蔣姓男子承認晚上在橋頭區喝啤酒，但具體喝了多少並不清楚。

警方指出，蔣男涉嫌酒後駕車且不依規定駛入來車道，警方依《道路交通管理處罰條例》第35條第3項及第45條第1項第3款對蔣男製單舉發，並當場將其逮捕，後續依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦並建請聲押。至於蔡姓女騎士的酒測值尚待檢驗，詳細肇因將由交通大隊進一步鑑定。