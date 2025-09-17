　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陳智菡批檢察官欺騙證人　北檢重話反擊

▲▼ 台北地院審理京華城案李文宗作證柯文哲出庭 -陳智菡 。（圖／記者黃克翔攝）

▲北檢指陳智菡有關柯文哲涉嫌侵占政治獻金案的發言，是在混淆誤導 。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨立院黨團主任陳智菡16日在臉書發出長文，抨擊北檢偵辦前主席柯文哲涉貪案期間，曾收到法務部調查局函文指柯文哲政治獻金使用方式，「沒有違法」，卻仍欺騙威脅證人與被告已經違法。北檢17日晚間重砲回應，批評陳智菡誤導事實、混淆視聽，並澄清檢察官本於職權認定事實，適用法律，不受調查局意見拘束。

據了解，陳智菡所指的法務部調查局函文，是北檢檢察官2024年8月偵辦柯文哲案初期，發交法務部調查局北部地區機動工作站(北機站)調查柯文哲政治獻金使用疑涉申報不實等案件，北機站於同年10月8日將調查情形函報北檢，並非陳智菡在臉書中所述「法務部」回函。

雖然北機站函文內提到「自柯文哲政治獻金賸餘款代付薪資，似屬政治獻金賸餘款適用之範疇」，但檢察官認為，依據《政治獻金法》第23條第1項第4款，參選人收受政治獻金的賸餘款，使用用途仍應符合當初捐贈使用目的。

承辦檢察官在經過數月調查後，認為柯文哲政治獻金賸餘款並非直接支付民眾黨相關黨工之人事費用，而是流向木可公司、眾望基金會，再用來支付木可公司、眾望基金會的員工薪資。

▲▼ 台北地院審理京華城案李文宗作證柯文哲出庭-柯文哲 。（圖／記者黃克翔攝）

▲檢察官認為，柯文哲將政治獻金用於支付其他機構的員工薪資，於法不合。（資料照／記者黃克翔攝）

但木可公司是營利事業，眾望基金會則是公益法人，都和當初捐贈目的「公職人員選舉」無關，況且在2024年總統大選結束後，短期內已無任何公職人員選舉，這些支出也不屬於支付擬參選人之人事費用。

檢察官認定，柯文哲挪用政治獻金，有公益侵占罪嫌，並提起公訴。至於北機站針對此案的調查意見，於法不符，檢察官本於職權認定事實，適用法律，不受該調查意見之拘束。

另外針對民眾黨臉書貼文質疑，北檢調查柯文哲與李文宗的LINE對話紀錄一事，是「國家機器赤裸裸侵犯個人隱私」。北檢表示，相關對話紀錄，是證明柯文哲可管理掌控民眾黨、眾望基金會、新故鄉協會及木可公司財務的重要證據，具有證據能力，檢察官以此為詰問素材，是佐證柯文哲犯罪事實的必要方法。

況且，柯文哲辯護人16日曾在法庭上提出異議，認為檢察官的相關詰問內容是政治偵防，也當場經審判長駁回，並裁示檢察官的問題與本案犯罪事實相關聯，足以證明相關臉書貼文誤導事實，混淆視聽，應予澄清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Andy病倒「鬆口背後原因」！
台灣男歌手突猝逝！　好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄遊覽車碰撞輕軌　司機恐吃上公共危險罪！現場畫面曝光

陳智菡批檢察官欺騙證人　北檢重話反擊

弘仁會水房洗錢3.5億「3律師遭拘提」！複訊後全交保

涉人口販運「逼女賣淫」開應召站　宜蘭礁溪鄉民代被搜索約談

色男想霸佔正妹竟「散布她私照」！酒吧放話下場慘了

家寧「維護公司權益」告母求償！被問開庭誰代表公司　2人互看傻眼

花蓮警車碰撞機車！女騎士「瞬間遭彈飛」傷重不治

快訊／沙鹿17歲男31刀殺女友　法院4理由收容：家庭管教功能不彰

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

檢警派怪手開挖美濃大峽谷！急追廢棄物源頭　全面搜證揪藏鏡人

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【殺紅眼】44秒狂砍女友31刀！　17歲男殺人罪護送少年法庭

【配音員本人？】女模仿捷運廣播「車門即將關閉」朋友直接傻眼XD

【行徑囂張】台中17歲少年砍殺女友落網！　搭小黃衝彰化爽躺賓館4小時

高雄遊覽車碰撞輕軌　司機恐吃上公共危險罪！現場畫面曝光

陳智菡批檢察官欺騙證人　北檢重話反擊

弘仁會水房洗錢3.5億「3律師遭拘提」！複訊後全交保

涉人口販運「逼女賣淫」開應召站　宜蘭礁溪鄉民代被搜索約談

色男想霸佔正妹竟「散布她私照」！酒吧放話下場慘了

家寧「維護公司權益」告母求償！被問開庭誰代表公司　2人互看傻眼

花蓮警車碰撞機車！女騎士「瞬間遭彈飛」傷重不治

快訊／沙鹿17歲男31刀殺女友　法院4理由收容：家庭管教功能不彰

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

檢警派怪手開挖美濃大峽谷！急追廢棄物源頭　全面搜證揪藏鏡人

羅智強提告苗博雅「求償500萬元」：真的大翻車了

《淒厲人師》鬧鬼地開拍！學生嚇到當場爆哭　BL男神Meen驚叫連連

美史首位！川普兩度國是訪問英　查爾斯三世「王冠外交」秀軟實力

國際火線／男神的黃昏！川普的偶像：勞勃瑞福

三部因「換角」意外封神的韓劇！《暴君的廚師》天選李彩玟收視人氣雙爆

4米高燈塔、月光噴泉免費拍！桃園「南瓜谷魔法村」展至10/31

【行徑囂張】台中17歲少年砍殺女友落網！　搭小黃衝彰化爽躺賓館4小時

相關新聞

北檢傳李文宗作證　陳智菡：毫無重點、抹黑柯文哲用人

北檢傳李文宗作證　陳智菡：毫無重點、抹黑柯文哲用人

北院今（16）日續審京華城與政治獻金案，傳喚眾望基金會前董事長李文宗作證。民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，檢察官今日的詰問，像是天女散花毫無重點，花了很長的時間詢問2019年李文宗為何要從科技界轉到北市府當顧問？為何柯P派他去當北捷董事長？這些問題明顯與案情無關，檢察官刻意透過從柯與李的簡訊對話，斷章取義做政治偵防、放話、帶風向，為的就是要抹黑柯文哲的用人。

柯文哲哽咽道歉李文宗　嗆檢：賴清德手機也抄一抄

柯文哲哽咽道歉李文宗　嗆檢：賴清德手機也抄一抄

徐國勇嗆民眾黨得「貪污病」　老友謝立功喊：阿勇你錯了

徐國勇嗆民眾黨得「貪污病」　老友謝立功喊：阿勇你錯了

電子腳環沒電　柯文哲開庭中電話突響起

電子腳環沒電　柯文哲開庭中電話突響起

柯文哲交保！他白話翻譯「北院更裁書8重點」　小草讚比AI還精準

柯文哲交保！他白話翻譯「北院更裁書8重點」　小草讚比AI還精準

關鍵字：

陳智菡柯文哲政治獻金調查局調查意見賸餘款對話紀錄隱私

讀者迴響

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面