大陸 大陸焦點 特派現場

美國法院判大疆創新敗訴　維持其列入國防部涉軍企業名單

▲▼大疆,DJI。（圖／路透社）

▲大疆。（圖／路透社）

文／香港01

中國無人機製造商大疆創新（DJI）2024年10月18日就美國國防部將其列入「中國軍工企業」清單發起制裁一事提出訴訟。美國地區法官9月26日駁回大疆訴訟，指出國防部有大量證據支持其結論，指大疆對「中國國防工業基礎」有所貢獻。

美國國防部於2022年10月，以大疆「與中國軍方關係密切」或積極參與中國「軍民融合」戰略為由，把大疆等13間中國企業列入投資黑名單。大疆與去年10月提告美國國防部，否認屬於中國軍方，並要求美方將大疆從黑名單中移除。

據路透社報導，華盛頓特區地方法官弗里德曼（Paul Friedman）26日（周五）在裁決中表示，國防部大量證據表明，大疆為中國國防工業基礎「做出了貢獻」。

大疆在美國擁有一半以上的商用無人機市占率。該公司在訴訟中表示，國防部將其列入名單是「非法且誤導的」，大疆因此「失去商業合同，被污衊為國家安全威脅，並被禁止與多個聯邦政府機構簽訂合約」。

弗里德曼表示，被列入五角大樓黑名單可以導致公司無法獲得某些美國合約、撥款和其他項目。

美國司法部在一份法庭文件中告訴弗里德曼，美國「長期以來一直對中國科技公司與中國政府之間的關係所帶來的國家安全威脅表示嚴重擔憂」。

路透社報導，弗里德曼7月在涉及中國光學雷達製造商上海禾賽科技（Hesai Group）的一宗訴訟中，做出了有利美國政府的裁決。該集團也因美國將其列入涉嫌與中國軍方合作的公司名單而提出訴訟。

