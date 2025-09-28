「內陸海嘯」險滅大同村！74歲嬤喊「感謝主」：讓洪水白天來

記者許靖騏、劉邠如／花蓮報導



花蓮光復鄉發生史上空前巨災，因堰塞湖溢流，造成宛如「內陸海嘯」的情景在光復鄉上演！《ETtoday》團隊來到災情慘重的大同村，阿嬤回憶起當時還直呼「感謝主！」讓洪水來的時間是在白天，否則恐怕造成「全村被滅」的慘劇！

▲卓金妹阿嬤說起洪水來時凶險仍餘悸猶存。（圖／記者劉邠如攝）



74歲的卓金珠阿嬤表示，大洪水大概是在下午三點多抵達，水勢又急又快，她本來在走廊外，才感覺大水襲來，就發現水勢猛地高漲，迅速淹上來到一樓自宅腰部，當時她立刻趕緊通知隔壁的舅媽一起避難，叫大家「快點逃命」！一行人趕緊往自宅二三樓避難，迄今回想起來仍餘悸猶存。



不過眼見如今已經是災後多日，但家中一樓床鋪、衣櫃仍互相交疊，乾涸的淤泥愈來愈堅硬，每一鏟想剷除，都更費力氣。而家具更像鑲嵌般卡死在泥地中，根本難以搬動！

▲阿嬤要上二樓還要翻山越嶺，穿過重重障礙。（圖／記者劉邠如攝）

▲卓阿嬤的家一樓迄今仍是宛如第一天災難過後的場景，等不到重機具來幫忙 。（圖／記者劉邠如攝）



住家一樓盡毀，但因為避難所已人滿為患，所以她們夜晚還是回到滿是爛泥的家。她帶著記者走上二樓，路程卻像是參加斯巴達障礙賽，要翻過重重障礙。她還貼心提醒：「但不太好走有點不方便，到處東西都東倒西歪！」



卓金妹說，自己是在地人，年輕嫁人後住在台東，近幾年先生過世，她才回家鄉「落葉歸根」，沒想到卻遇上了此生沒有碰過的大洪水。



目前家裡仍停水，因出入都要經過一樓踩踏爛泥，因而二三樓的環境也難以保持乾淨，為此她還靦腆地說：「真的是好狼狽！」

▲因一樓無法清除淤泥，二樓廚房也滿是灰塵髒汙。（圖／記者劉邠如攝）



如今家園看起來復原遙遙無期，但卓金妹仍樂觀地說，雖然想到自家慘況有些「欲哭無淚」，但往好處想，至少洪水來的時間，不是發生在夜晚。因村內老人多半睡在一樓，要是洪水在夜晚來襲「我們恐怕全村被滅」，說到這裡她仍開朗一笑「真是要感謝主！」在遇到苦難時仍樂觀模樣，對照不知何時才能清理完的家園，更是令人心疼！

▲阿嬤暫時睡在三樓，但她回憶洪水來時是在白天，仍直呼感謝主 。（圖／記者劉邠如攝）