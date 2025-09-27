34年懸案破了！德州優格店「4少女慘死」　DNA揪出冷血殺手

▲ 1991年12月，4名少女在德州奧斯汀一間優格店遭人謀殺，本案懸而未決34年，當地居民在案發現場為4名死者建立了紀念碑緬懷她們。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

1991年12月，美國德州奧斯汀一間優格店深夜發生火警，撲滅火勢後，人們在火場內發現4名慘遭殺害的13到17歲少女。她們生前被自己的衣物綑綁、堵住嘴巴，並被兇手持槍射擊頭部殘忍殺害。由於兇手在現場縱火導致大量證據嚴重受損，使得多年來真凶身分始終懸而未決，還有人為此吃上冤案入獄服刑。不過奧斯汀警方近日宣布，本案即將正式終結，因為他們相信自己已經透過DNA分析技術找到了34年前的真正兇手。

綜合外媒報導，這起命案發生在1991年12月6日、奧斯汀一家名為「I Can't Believe It's Yogurt!」的優格店內。4名死者分別為17歲的珍妮弗‧哈比森（Jennifer Harbison）及15歲的莎拉‧哈比森（Sarah Harbison）、13歲的艾米‧艾爾斯（Amy Ayers）、17歲的伊麗莎‧湯瑪斯（Eliza Thomas）。4名死者中，17歲的珍妮弗與伊麗莎是優格店員工。事發當晚，珍妮弗與伊麗莎正在準備關店，珍妮弗的妹妹莎拉帶著好友艾米來與他們會合，誰知4人就此不幸遇害。

▲ 4名死者的照片。（圖／翻攝48 Hours）

奧斯丁警方指出，4名少女的遺體被發現時已經被大火燒焦，但仍能判斷出她們雙手被內衣綑綁，嘴巴被衣物堵住，都是頭部遭槍擊後身亡。此外，調查人員多年後證實，其中至少有1名少女生前曾遭受兇手的性侵。

案發後，奧斯汀警方成立專案小組，並聯繫聯邦調查局（FBI）協助調查，但案件因線索不足陷入僵局。直到1999年，警方逮捕了4名當時還是青少年的男子，分別是羅伯特‧斯普林斯汀（Robert Springsteen）、麥可‧史考特（Michael Scott）、莫里斯‧皮爾斯（Maurice Pierce）和佛洛斯特‧威爾朋（Forrest Welborn）。其中，皮爾斯因持有與兇案相關的.22口徑手槍而受到懷疑，史普林斯汀與史考特則是最初在審訊中認罪並互相指認，但後來翻供指稱是遭到警方刑求脅迫，不過2人最後還是被宣判有罪，入獄服刑。

2009年，有地方檢察官決心重審此案，最終透過當時新發展的DNA檢測技術，重新檢驗了當時從少女遺體採取的陰道拭子物證，並且從上面測得一名男性的DNA。然而，該DNA樣本與此前的4名青少年嫌犯全都不相符，史普林斯汀、史考特因此在10年的牢獄之災後獲釋出獄，此案則再度陷入迷霧中。

據最初的奧斯汀警方調查人員、如今已經退休的前警探約翰‧瓊斯（John Jones）表示，奧斯汀警方多年來致力於追查這組神秘DNA來源，最終在本月找到了匹配的DNA資料。

根據資料，這組DNA的擁有者，是一名叫做羅伯特‧尤金‧布拉舍斯（Robert Eugene Brashers）的連環殺手與性侵犯，並在1999年持槍和執法人員對峙期間自戕身亡。但直到2018年，警方才透過DNA技術陸續將他與1990年的南卡羅來納州女子遭勒死案、1997年田納西州14歲少女性侵案、1998年密蘇里州母女槍殺案聯繫起來，但在這34年間，布拉舍斯從未進入過優格店謀殺案的嫌疑人名單。

▲ 案件雖然偵破，但布拉舍斯已經在1999年自殺身亡。（圖／達志／美聯社）

儘管布拉舍斯已去世，無法接受法律制裁，但這份調查結果仍然為4個受害家庭與多年來不曾放棄的調查人員提供了最後一點慰藉。奧斯汀警方表示，預計將在下週一（29）正式宣布本案結案。

延伸閱讀

▸ 27歲女熱戀41歲大叔想「婚」了 媽超崩潰：他成年女兒才上小學

▸ 花蓮災區出現「臨時澡間」 鍾欣凌出錢杜詩梅出力：想讓大家可以洗澡

▸ 原始連結