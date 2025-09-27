　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

駭客盯上連鎖幼兒園！　英國8千童照片與身分資料外洩暗網

駭客盯上英國連鎖幼兒園　8千童照片與身分資料外洩暗網

▲ 駭客宣稱竊取到2TB巴西軍警與家屬的就醫資料。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

倫敦知名幼兒園連鎖機構Kido Schools近日遭駭客攻擊，多達8,000名學齡前孩童的個資外洩，包含照片與敏感資料，並被張貼在暗網，引發社會高度關注。自稱「Radiant」的勒索軟體組織於24日深夜將Kido International Nurseries & Preschool列入其洩漏網站，聲稱掌握超過8,000名孩童、家屬與全體員工的資料。

根據《Cybernews》報導，Radiant已經上傳20名孩童的樣本檔案，每份檔案都含有近照、全名、性別與出生日期，進一步開啟後還能看到父母姓名、住址、職業與聯絡方式，甚至包含祖父母、其他親屬及鄰居的姓名與電話。該組織並宣稱，所有英國的Kido幼兒園都受到波及，且已公開上傳員工資料庫，內容涵蓋姓名、出生日期、住址、電子郵件、國民保險號碼與入職日期。

報導中提到，Kido在英國共有19間分校，官網自稱是當地最高評價的學前教育機構之一，服務對象為8個月至6歲的孩童，全球據點逾30處，服務超過15,000個家庭。不過，目前駭客僅針對英國地區下手。消息人士透露，Kido已經知會主管機關並通知家長，但迄今尚未公開發表正式聲明。倫敦大都會警察局表示，案件正由網路犯罪部門調查，仍在初步階段。

Radiant聲稱因與Kido談判破裂才決定公布樣本，並揚言將持續上傳更多文件。該組織批評Kido「粗心大意」，拒絕配合要求，甚至嘲諷自己是在進行「滲透測試」，理應獲得補償。

Radiant還呼籲家長透過「Join the Claim」網站對Kido提起訴訟，該網站先前曾收集Marks & Spencer與Co-op遭駭案受害者的法律行動。

根據英國《BBC》報導，Radiant曾透過加密通訊平台聯繫媒體，並聲稱來自俄羅斯。雖未提出具體證據，但已寄送電子郵件給部分家長，內容未公開，據悉拼字正確，與洩漏網站上錯字頻出的文字不同。Radiant進一步威脅，手中還有「事故報告、保護報告、帳單與大宗資料」，暫時保留，以給予Kido「最後的合作機會」。

《Cybernews》分析，Kido Schools是Radiant目前唯一確認的受害對象。該組織的onion網站設計簡陋，沒有官方標誌，也缺乏過往紀錄。資安研究人員至今尚未對這個新興勒索組織進行完整側寫，使事件更加撲朔迷離。

