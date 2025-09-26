法籍網紅四度在台救災！花蓮下車後見一幕超感動：台灣的韌性

▲法籍網紅吉雷米四度在台救災。（圖／翻攝臉書／吉雷米）



記者柯振中／綜合報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，造成死傷與居民失聯，各界救援與物資持續湧入。法國籍台灣女婿、長年推廣台語與本土文化的吉雷米（Remy Gils）也在第一時間投入救災。他前往災區途中，看見許多年輕人穿著全新的雨鞋、背著剛買的工具趕赴花蓮，深受觸動，直呼「台灣的韌性，就在這些默默出力的身影裡」。

吉雷米在臉書發文指出，這是他來台近二十年來的第四次救災，過去曾參與八八風災、美濃地震及颱風後的賑災行動。他強調，救災不分宗教、種族或政黨，這次將與基督教團隊一同前往花蓮協助災民。他感性表示，「我們今天都是馬太鞍人。同島一命，天佑台灣。」

他特別提到，途中看到不少年輕人腳上雨鞋嶄新、手中工具閃著亮澤，或許是第一次踏進災區，但仍義無反顧。他認為，這代表他們願意花錢不是為了自己，而是投資在「幫助別人」的行動裡，這份心意比工具的新舊更顯得珍貴，也讓他在當下深受感動。

▼法籍網紅吉雷米四度在台救災。（圖／翻攝臉書／吉雷米）



吉雷米的貼文曝光後，立刻引來網友熱烈迴響，紛紛留言「謝謝雷米，注意安全」、「英雄不一定要披著披風」、「最美的風景就是人」、「願大家平安」。不少人感謝他多年來對台灣的付出，更感動直呼，「謝謝你讓我們看到台灣人善良與堅韌的一面」。

災區目前持續進行復原及清淤工作，急需人力與醫療支援，社會各界仍源源不斷投入。吉雷米也再次強調，看到那些默默背著工具、一步步走向災區的身影，就是台灣最真實的力量。他深情寫下，「台灣的韌性，就在這些默默出力的身影裡。」