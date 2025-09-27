不再執著美國夢！　亞馬遜台籍工程師看淡H-1B：計畫回台創業

▲亞馬遜台籍工程師看淡H-1B簽證，計畫回台創業。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府近期調漲H-1B簽證申請費用，引發外國專業人士的憂慮。美國媒體《商業內幕》專訪亞馬遜（Amazon）軟體工程師黃文昕（音譯，Wen-Hsing Huang），報導他如何從執著於「留在美國」到轉念思考「回台創業」的新人生規劃。他直言，新的美國夢不再是綠卡與高薪，而是帶著在美國累積的技能、人脈和資金，回到台灣建立自己的事業，享受自由。

根據報導，黃文昕現年25歲，2022年持F-1學生簽證赴美，就讀伊利諾大學香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）資工碩士班。他憶起當時，正值美國科技業裁員潮，Meta、Twitter等公司大量裁員，使得實習機會一位難求。對國際學生而言，暑期實習幾乎是通往正職的必經管道，卻讓他一度陷入低潮。

為了在美國站穩腳步，他全心投入找工作，花費大量時間練習自我介紹、參加能報名的每場就業博覽會，同時精進程式設計能力與履歷。那段日子讓他壓力沉重，但也帶來寶貴經驗。他坦言，過程中學會了「人生中有些事能掌控，有些卻無能為力」，而這份心態成為日後面對挑戰的重要支撐。

研究所畢業後，他先在亞利桑那州半導體公司ASM任職，2024年9月轉入亞馬遜。雖然終於踏進夢寐以求的大科技公司（Big Tech），但他坦言，心裡始終懸著簽證的問題。按照規劃，他希望能藉由公司幫忙申請綠卡，逐步升上資深工程師，接著追求創業夢想。然而，這一切的前提卻是必須成功抽中H-1B簽證。

▲川普無預警調漲H-1B科技簽證申請費。（圖／達志影像／美聯社）



今年4月，他第二次挑戰H-1B抽籤仍舊落空，加上當時傳出不少F-1學生遭遣返的新聞，讓他心情一度低落與不安。但在一次日本旅行中，他意識到自己其實已經能接受離開美國的可能性。「我不再在乎能不能留在美國，因為那不是唯一的路。」

黃文昕強調，這幾年的經驗讓他徹底理解「安定」是一種幻覺。「很多人以為自己擁有穩定，但世界與經濟從來不穩定，裁員可能隨時發生。我甚至相信人工智慧會取代許多工作，包括軟體工程。」他說，不想再把20多歲的黃金歲月浪費在追逐一個不確定、甚至虛幻的美國夢上。

面對未來，他已經有了新規劃。黃文昕表示，自己會繼續在亞馬遜工作一段時間，把錢存好，並利用這段時間持續累積技術與經驗。接著，他打算回到台灣創業，靠著網路打破地域限制，仍能在美國註冊公司、服務全球客戶，賺取美國水準的收入，同時享受台灣較低的生活成本與完善的健保制度。

他坦言，雖然過程充滿挑戰，但仍心懷感激。美國的學業與工作經歷，不僅讓他獲得國際視野，也教會了他兩個最重要的課題：在不確定中保持韌性，以及找到自己真正重視的價值觀。「我帶著對美國的敬意而來，因為這是一個重視自由與機會的地方，憑實力與毅力就能出頭。我相信這樣的精神依舊存在，但我選擇回台灣，因為那才是我能真正做主的人生。」

他最後補充，不會替別人下定論，因為每個人的選擇與優先順序不同。但對他而言，離開美國不是失敗，而是自由。