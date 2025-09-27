　
國際

不再執著美國夢！　亞馬遜台籍工程師看淡H-1B：計畫回台創業

▲▼美國，亞馬遜，新冠，疫苗，口罩。（圖／路透）

▲亞馬遜台籍工程師看淡H-1B簽證，計畫回台創業。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國政府近期調漲H-1B簽證申請費用，引發外國專業人士的憂慮。美國媒體《商業內幕》專訪亞馬遜（Amazon）軟體工程師黃文昕（音譯，Wen-Hsing Huang），報導他如何從執著於「留在美國」到轉念思考「回台創業」的新人生規劃。他直言，新的美國夢不再是綠卡與高薪，而是帶著在美國累積的技能、人脈和資金，回到台灣建立自己的事業，享受自由。

根據報導，黃文昕現年25歲，2022年持F-1學生簽證赴美，就讀伊利諾大學香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）資工碩士班。他憶起當時，正值美國科技業裁員潮，Meta、Twitter等公司大量裁員，使得實習機會一位難求。對國際學生而言，暑期實習幾乎是通往正職的必經管道，卻讓他一度陷入低潮。

為了在美國站穩腳步，他全心投入找工作，花費大量時間練習自我介紹、參加能報名的每場就業博覽會，同時精進程式設計能力與履歷。那段日子讓他壓力沉重，但也帶來寶貴經驗。他坦言，過程中學會了「人生中有些事能掌控，有些卻無能為力」，而這份心態成為日後面對挑戰的重要支撐。

研究所畢業後，他先在亞利桑那州半導體公司ASM任職，2024年9月轉入亞馬遜。雖然終於踏進夢寐以求的大科技公司（Big Tech），但他坦言，心裡始終懸著簽證的問題。按照規劃，他希望能藉由公司幫忙申請綠卡，逐步升上資深工程師，接著追求創業夢想。然而，這一切的前提卻是必須成功抽中H-1B簽證。

▲▼川普無預警調漲H-1B科技簽證申請費。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普無預警調漲H-1B科技簽證申請費。（圖／達志影像／美聯社）

今年4月，他第二次挑戰H-1B抽籤仍舊落空，加上當時傳出不少F-1學生遭遣返的新聞，讓他心情一度低落與不安。但在一次日本旅行中，他意識到自己其實已經能接受離開美國的可能性。「我不再在乎能不能留在美國，因為那不是唯一的路。」

黃文昕強調，這幾年的經驗讓他徹底理解「安定」是一種幻覺。「很多人以為自己擁有穩定，但世界與經濟從來不穩定，裁員可能隨時發生。我甚至相信人工智慧會取代許多工作，包括軟體工程。」他說，不想再把20多歲的黃金歲月浪費在追逐一個不確定、甚至虛幻的美國夢上。

面對未來，他已經有了新規劃。黃文昕表示，自己會繼續在亞馬遜工作一段時間，把錢存好，並利用這段時間持續累積技術與經驗。接著，他打算回到台灣創業，靠著網路打破地域限制，仍能在美國註冊公司、服務全球客戶，賺取美國水準的收入，同時享受台灣較低的生活成本與完善的健保制度。

他坦言，雖然過程充滿挑戰，但仍心懷感激。美國的學業與工作經歷，不僅讓他獲得國際視野，也教會了他兩個最重要的課題：在不確定中保持韌性，以及找到自己真正重視的價值觀。「我帶著對美國的敬意而來，因為這是一個重視自由與機會的地方，憑實力與毅力就能出頭。我相信這樣的精神依舊存在，但我選擇回台灣，因為那才是我能真正做主的人生。」

他最後補充，不會替別人下定論，因為每個人的選擇與優先順序不同。但對他而言，離開美國不是失敗，而是自由。

09/26 全台詐欺最新數據

462 3 5965 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美麗島民調／賴清德滿意度35.5％止跌回升　卓榮泰滿意度31
救災再添生力軍！　800台高壓水槍送到光復了
21歲前英超兵工廠小將撞牆！比賽中意外過世
獨／台中新光三越復業內部搶先看　櫃哥姐激動拭淚：高興到失眠
連假首日！光復市區湧數千志工　百公尺「鏟子超人」人龍畫面曝
快訊／外交部前部長程建人離世　享壽86歲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日本女市長帶「已婚男下屬」開房10次！　陷不倫硬辯：談公事

聯合國最新企業黑名單！涉以色列爭議地業務　Airbnb、Booking入列

微軟喊卡！以色列「8200部隊」用Azure監聽、分析百萬通電話

花蓮光復鄉「衛星對比照」曝光！　建築全遭泥沙淹沒

祕魯神廟旁挖出2300年古墓！　12死者臉朝下、綁手碎頭疑遭獻祭

不再執著美國夢！　亞馬遜台籍工程師看淡H-1B：計畫回台創業

川普擬依「晶片數量」對電子產品課稅！　牙刷、筆電皆受衝擊

川普擴大徵稅範圍！專利藥品飆100%　重型卡車、家具全中箭

聯大第4日友邦再發聲！　聖文森總理：長期排拒台灣不合理

台海若爆戰火　專家警告：俄羅斯恐成中國強大後盾

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

泥濘中「露出一顆頭」！狗困黑泥險滅頂…隊員手挖40分鐘救出

聯大第4日　聖文森總理：長期排拒台不合理

聯大第4日　聖文森總理：長期排拒台不合理

第80屆聯合國大會總辯論邁入第4日，台灣友邦聖文森及格瑞那丁、貝里斯以及吐瓦魯的領袖先後發言，強烈呼籲聯合國正視台灣的地位與貢獻，應讓台灣加入聯合國及其專業機構。非洲的史瓦帝尼國王也在會場明確指出，台灣不應再被排除在外。

法籍網紅赴花蓮救災！下車後見一幕超感動

法籍網紅赴花蓮救災！下車後見一幕超感動

愛快羅密歐返台12天接單破250張

愛快羅密歐返台12天接單破250張

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

與中國處於戰爭狀態　帛琉總統說出大國威逼下的恐懼

與中國處於戰爭狀態　帛琉總統說出大國威逼下的恐懼

H-1B簽證亞馬遜台灣

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

