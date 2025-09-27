泰女怪招走私保育類動物「龜蛙蛇藏長裙口袋」　還是被逮

▲江姓男子今年2月間指示泰籍女子自泰國將保育類動物印度星龜、美國牛蛙與紫金蟒等活體動物夾帶入境，2名泰女入境後被海關、航警當場查獲，圖為印度星龜。（圖／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

在泰國經營觀賞魚業的江姓男子，今年2月間指示泰籍女員工自泰國將保育類動物印度星龜、美國牛蛙與紫金蟒等活體動物夾帶入境，2名泰女先以長裙夾帶活體動物上機，入境桃園國際機場再裝入托運行李箱，通過海關時被海關、航警當場查獲，再循線查獲江男到案；桃園地檢署查出江男為累犯，偵結依違反野生動物保育法起訴，並建請法院從重量刑；兩名泰女則另案偵辦中。

檢警調查，38歲江姓男子在泰國經營觀賞魚業，江男明知印度星龜等活體動物，是我國保育類野生動物，未經主管機關同意，不得輸入，仍指示泰籍女員工協助運輸來台，並以泰銖1萬元為報酬，泰女遂依江男指示，招攬另名泰籍女子協助參與走私保育類野生動物。

今年2月8日，2名泰女在泰國恰圖恰市集向暱稱「阿芳」之女子取得印度星龜45隻、美國牛蛙5隻、紫金蟒2隻後，將保育類野生動物夾藏於穿著之長裙口袋內，2人共同自泰國搭乘長榮航空BR-258班機，於同日4時許抵達桃園機場後，泰女在桃機第二航廈入境通道之廁所內，將夾藏於長裙內之活體動物放入行李箱中，再將長裙更換為長褲，於入境通關查驗時被台北關人員與航警局安檢大隊當場查獲，扣得印度星龜、美國牛蛙、紫金蟒等活體動物，再循線查獲江男到案。

桃檢調查時，江姓男坦承犯行，檢方認為江男違反野生動物保育法之規定，並觸犯同法之非法輸入保育類野生動物活體罪嫌，被告與2名泰女具有犯意聯絡及行為分擔，均以共同正犯論處。

▲江姓男子今年2月間指示泰籍女子自泰國將保育類動物攜帶入境後被海關、航警當場查獲，圖為紫金蟒。（圖／翻攝自網路）

檢方查出，被告利用其在泰國從事觀賞魚事業之機會而為本案之犯行，保育類野生動物離開其生長棲地，於長途運輸過程即可能因此生病或死亡，且輸入進入我國，將對於我國境內生態平衡及安全帶來相當危害；檢方根據被告曾於去年7月間透過海運方式非法輸入大量保育類野生動物來台被查獲，經金門地檢署檢察官起訴，仍不知悔改再度自泰國輸入活體動物來台為本案之犯行，實屬惡性重大，偵結依違反野生動物保育法起訴，並建請法院從重量刑，以資儆懲。