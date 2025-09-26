　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒

▲▼大甲雁門路21歲女死亡。（圖／民眾提供）

▲台中一名詹女涉嫌拘禁21歲女兒致死，被爆20年前也不給婆婆飯吃，甚至虐打上新聞。（圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中市一名21歲陳女昨日被發現陳屍家中，疑似活活餓死，媽媽詹女遭檢方依拘禁致死罪聲押獲准。知情民眾透露，詹女早就是累犯，20年前住在老家時，就因為不給婆婆吃飯、出手虐打，直到婆婆送醫才曝光，當時「驚世媳婦」一案還曾鬧上新聞。

昨日上午，陳父突然跑進大甲派出所，稱女兒在房內死亡。警方到場後，發現陳女年僅21歲，全身消瘦不說，遺體已經明顯發黑、死亡多時，加上陳男夫妻倆說詞不一，研判陳女有可能遭囚禁虐待，檢方更直接依拘禁致死罪嫌聲押陳母詹女獲准，陳父今早由證人改列被告，依照妨害自由罪嫌命10萬交保。

據了解，專案小組不排除，詹女因為強勢，管教女兒陳女方式出問題，兩人因此發生冷戰，詹女動手「鎖門」，有拘禁行為，加上陳女賭氣，未求救，詹女敲門未獲得女兒回應，僵持越鬧越久，最終一場冷戰竟演變成命案。

▲▼台中拘禁案,爸爸。（圖／記者許權毅攝）

▲陳父當年不知道太太詹女虐打媽媽，直到送醫才知情。（圖／民眾提供）

熟悉陳家的民眾說，陳男當時還住在老家，詹女還未嫁進來，就已經住到陳家，後來結婚後，卻對婆婆相當惡劣，不只打婆婆，還不給飯吃，也不讓婆婆煮飯，婆婆只能偷偷跑到外面買東西吃，整個身形越來越消瘦。

民眾說，詹女以腳踢踹婆婆，甚至踢到婆婆送醫，陳男才知道此事，甚至在20年前左右，此事因此上了新聞，還有大批媒體來採訪報導，結果陳男跟詹女就搬離，搬到現在住處。

對於詹女涉嫌拘禁女兒致死，民眾認為「不意外啊！他就是累犯！」從此事發生後，陳男就已經鮮少返家，婆婆前幾年也已經離世。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／600萬交保撤銷！陳啟昱羈押禁見
搶救小沂乾姑丈！屋內灌滿泥沙畫面曝
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

29hrs後重回看守所！陳啟昱600萬交保檢抗告　法院裁定羈押禁見

馬太鞍部落感謝各界伸援！公開信曝「滿身傷但一定會再站起來」

工程行竟是「兵工廠」！警抄13把長短槍　還有「007龐德配槍」

中秋送暖！士檢攜手「三會」送月餅+慰問金　30戶更生家庭受惠

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

搶救小沂乾姑丈現場曝！屋內泥沙近全滿　救難隊鏟子、水桶輪流挖

屏環保局洗街車化身救援勇士　跨夜奔馳近300公里進駐花蓮

快訊／國1北上高科交流道2車擦撞　後方塞爆大回堵7km

3天驗15具遺體！刑事局5鑑識英雄任務結束　向罹難者鞠躬

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

29hrs後重回看守所！陳啟昱600萬交保檢抗告　法院裁定羈押禁見

馬太鞍部落感謝各界伸援！公開信曝「滿身傷但一定會再站起來」

工程行竟是「兵工廠」！警抄13把長短槍　還有「007龐德配槍」

中秋送暖！士檢攜手「三會」送月餅+慰問金　30戶更生家庭受惠

女兒學費8千喊沒錢！被抓包酒店豪砸1萬8　高職主任晚年超慘生活曝

搶救小沂乾姑丈現場曝！屋內泥沙近全滿　救難隊鏟子、水桶輪流挖

屏環保局洗街車化身救援勇士　跨夜奔馳近300公里進駐花蓮

快訊／國1北上高科交流道2車擦撞　後方塞爆大回堵7km

3天驗15具遺體！刑事局5鑑識英雄任務結束　向罹難者鞠躬

恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒

平野盛讚李大浩最強右打　笑指「昨天的詹咩」有影子

台南搜救犬Dota泥濘中找受困者　領犬員「暖舉」幫牠自信出任務

台東4K觀光即時影像好評如潮　鯉魚山即時影像正式上線

Potato Corner台中店9/27試營運　10月初再開新北、新竹店

29hrs後重回看守所！陳啟昱600萬交保檢抗告　法院裁定羈押禁見

《中文怪物》爆紅電視台為何不做？　主播長文揭殘酷真相

新青安被酸「糖衣毒藥」　一票搖頭突破盲點：承認很難嗎？

Google Maps開始抓「5星評論送優惠」　專家曝最慘下場

馬太鞍部落感謝各界伸援！公開信曝「滿身傷但一定會再站起來」

花蓮光復災區災民熱食送暖　慈濟行動廚房現煮餐點供應

【日籍人妻生理期想吃納豆】4招不沾手開盒方法！

社會熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

23歲下士遭甲車撞擊傷勢曝！摘除內臟保命

沈慶京不解「威京小沈」給了柯P什麼

快訊／國軍再傳意外！士兵遭雲豹8輪甲車撞傷

76歲鄰長沖到溪邊泡水3天　兒悲怒：花蓮縣府無作為

寶島光學爆掏空　總經理送北檢複訊

母女冷戰鬧出人命！虎媽「你不開門我不甩」

堰塞湖蓄水量剩12%　最新高清照出爐

更多熱門

相關新聞

台中新光三越「明恢復營運」！　官方聲明曝光：新店規格

台中新光三越「明恢復營運」！　官方聲明曝光：新店規格

全台百貨店王「台中新光三越」2月13日發生嚴重氣爆，造成5死38傷的事故！在歷經226天的整修之後，台中新光三越於26日取得都發局核發復業許可，預計明日正式恢復營運。

新光台中開幕吳昕陽內部信曝光

新光台中開幕吳昕陽內部信曝光

即／台中新光三越明強勢回歸！超猛好禮曝光

即／台中新光三越明強勢回歸！超猛好禮曝光

確定了！新光三越台中店9／27重新開幕

確定了！新光三越台中店9／27重新開幕

虎媽不當管教21歲女兒！疑長期營養不良餓死

虎媽不當管教21歲女兒！疑長期營養不良餓死

關鍵字：

台中虎媽累犯婆婆虐待媳婦

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面