恐怖虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒

▲台中一名詹女涉嫌拘禁21歲女兒致死，被爆20年前也不給婆婆飯吃，甚至虐打上新聞。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市一名21歲陳女昨日被發現陳屍家中，疑似活活餓死，媽媽詹女遭檢方依拘禁致死罪聲押獲准。知情民眾透露，詹女早就是累犯，20年前住在老家時，就因為不給婆婆吃飯、出手虐打，直到婆婆送醫才曝光，當時「驚世媳婦」一案還曾鬧上新聞。

昨日上午，陳父突然跑進大甲派出所，稱女兒在房內死亡。警方到場後，發現陳女年僅21歲，全身消瘦不說，遺體已經明顯發黑、死亡多時，加上陳男夫妻倆說詞不一，研判陳女有可能遭囚禁虐待，檢方更直接依拘禁致死罪嫌聲押陳母詹女獲准，陳父今早由證人改列被告，依照妨害自由罪嫌命10萬交保。

據了解，專案小組不排除，詹女因為強勢，管教女兒陳女方式出問題，兩人因此發生冷戰，詹女動手「鎖門」，有拘禁行為，加上陳女賭氣，未求救，詹女敲門未獲得女兒回應，僵持越鬧越久，最終一場冷戰竟演變成命案。

▲陳父當年不知道太太詹女虐打媽媽，直到送醫才知情。（圖／民眾提供）



熟悉陳家的民眾說，陳男當時還住在老家，詹女還未嫁進來，就已經住到陳家，後來結婚後，卻對婆婆相當惡劣，不只打婆婆，還不給飯吃，也不讓婆婆煮飯，婆婆只能偷偷跑到外面買東西吃，整個身形越來越消瘦。

民眾說，詹女以腳踢踹婆婆，甚至踢到婆婆送醫，陳男才知道此事，甚至在20年前左右，此事因此上了新聞，還有大批媒體來採訪報導，結果陳男跟詹女就搬離，搬到現在住處。

對於詹女涉嫌拘禁女兒致死，民眾認為「不意外啊！他就是累犯！」從此事發生後，陳男就已經鮮少返家，婆婆前幾年也已經離世。