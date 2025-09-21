　
社會 社會焦點 保障人權

獨／9年前西門町毆醉漢致死！詠春拳教練出獄又暴打台大碩士生

▲▼台大碩士生蕭男在大安捷運站出口一處便利商店遭馬男持三節鞭Ｋ爆頭。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲持三節鞭當街爆頭台大碩士生的嫌犯，是擁有武術背景的馬雲程。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者張君豪、劉昌松／台北報導

19日晚間18時許，在北市大安捷運站出口超商外持三節鋼鞭攻擊台大蕭姓碩士生的男子馬雲程（46歲），僅因兩人在超商門口碰撞細故，馬男事後持網購三節鋼鞭朝蕭姓碩士生頭臉猛揮，導致蕭男頭破血流倒地，檢警調閱監視器後核發拘票緊急拘提馬男到案。據檢警調查，發現馬男是詠春拳教練，並曾拍攝多部武術對打短片。

但更可怕的是，馬雲程9年前曾毆打一名醉漢，導致對方頭部倒地併發腦幹挫傷、顱內出血，被害人在同月31日傷重不治，馬雖當下逃離現場，事後遭警方拘提，檢警調查後依傷害致死罪嫌起訴馬男，馬最終遭判4年6月入獄。

曾在北市教授「馬氏詠春」的武術教練馬雲程，2016年8月26日晚間10時在西門町逛街時，與葉姓被害人發生口角，他尾隨葉男約10多分鐘，發現喝酒醉的葉男與一婦女爭吵，他揮拳打向葉男臉頰，導致葉男重心不穩倒地，後腦撞在柏油路面當場昏迷，葉男雖經緊急送往北市中興院區搶救，但不幸於同月31日傷重不治。

萬華警方調閱監視器，發現行兇者先離開現場，刻意繞路半天才返現場查看，冷靜步行到西門捷運站搭計程車到龍山寺捷運站下車，並在廣州夜市逛街，之後又返回龍山寺捷運站搭捷運逃離，馬嫌刻意停留上述地點有心製造斷點，所幸警方緊急調閱監視器順利掌握馬男身分，案發後將他拘提到案。

▲▼K爆台大碩士生的馬雲程據了解居然是一名武術教練且有當街傷人致死紀錄。（圖／記者劉昌松攝）

▲馬雲程是一名武術教練，且有當街傷人致死紀錄。（圖／記者劉昌松攝）

馬嫌落網後辯稱，因為擔心葉姓醉漢出手毆打婦人才會動手推葉男，應符合正當防衛，並聲稱自己罹患「注意缺陷和衝動控制障礙焦慮症」等精神疾病，加上經濟狀況不佳無法定時服藥，希望獲得減刑，但卻遭北院法官打臉。

法官認為馬遭醉漢葉男挑釁時，第一次選擇離開，以及犯案後的多次轉搭計程車、捷運逛夜市等繞路行徑，顯見馬在犯案當下選擇、忍耐能力及判斷力都未下降，因此判定馬雲程涉嫌過失致死罪成立。未料馬男出獄後，又因細故持三節鞭攻擊台大碩士生，犯下殺人未遂罪，據傳北檢不樂見情緒不穩定、又有武術背景的馬男交保在外會成為社會不定時炸彈，將提抗告聲押。

獨／持三節鞭猛擊台大碩士生！武術教練起底

9月19日18時許北市大安區信義路大安捷運站出口旁發生一起兇嫌持兵器攻擊台大碩士生的衝突事件，馬姓男子僅因在超商門口「相閃身」遭到一名台大研究生蕭男（23歲）碰撞，蕭姓學生不以為意，但對方氣噗噗短暫離開現場後持網購的三節鋼鞭朝對方頭臉猛揮，蕭男當場頭破血流被打倒在地，兇嫌犯案後逃離現場。

公仔店員工擦拭玻璃不慎墜落

持三節鞭痛毆台大碩士男！兇嫌20萬元交保

大安男揮三節鞭「K爆台大碩士生」　殺人未遂移送

西門町賣大雕燒　標榜台灣伴手禮！他怒檢舉：真的超噁

