出動生命探測器、AAV7　陸軍司令率隊挺進災區：把握救援黃金時間

▲國軍整隊投入救災工作。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

國防部表示，為了在最短時間內搶救受災民眾，陸軍運用作戰的思維與精神，迅速完成跨區增援規劃，並運用直升機、無人機投入救災，展現救災刻不容緩的愛民精神。陸軍司令呂坤修上將26日率重要幹部抵達光復鄉慰勉救災部隊，特別要求第三、四、五作戰區與特戰部隊跨區增援，持續投入最大量救災人力與裝備，除希望把握救援黃金時間，也宣示陸軍全力救災，協助受災民眾恢復家園的決心。

現階段國軍已主動派遣各作戰區偵搜、工兵及化學兵等專業部隊兵力外，也將無人機、生命探測器、AAV7及多功能工兵車等8類17項裝備陸續投入救災任務，務求以最短時間、最高效率完成災後復原任務。

呂坤修要求各單位妥善照顧救災官兵生活所需，如同作戰，後勤補給是持續戰力的關鍵。同時勉勵救災官兵，為民眾挺身而出是職責，也是使命；雖然無法與家人一同歡度假期，但能協助災區民眾儘速恢復正常生活，絕對會是最有意義的連續假期，更是陸軍忠誠精實軍風的最佳展現。

國防部表示，「犧牲奉獻」、「愛民助民」，在每一位陸軍官兵心中，不是口號，更不是名詞，永遠是動詞，用實際行動去實踐，「用我們的汗水，止住受災民眾的淚水」，迷彩的身影就是安定人心的身影。