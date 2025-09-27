　
國際

花蓮光復鄉「衛星對比照」曝光！　建築全遭泥沙淹沒

▲▼花蓮光復鄉衛星空拍。（圖／路透）

▲花蓮光復鄉衛星影像對比照。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

超級颱風樺加沙（Ragasa）帶來的豪雨，造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉至少15人死亡、9人失蹤。依據國外最新拍攝到的衛星影像顯示，光復鄉幾乎都被泥沙覆蓋，災情相當慘重。

▲▼花蓮光復鄉衛星空拍。（圖／路透）

▲花蓮光復鄉衛星影像對比照。（圖／路透）

美國太空科技公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）25日公布最新的衛星對比照，顯示光復鄉在馬太鞍溪堰塞湖溢流後，大片土地被泥沙覆蓋，包含高速公路、橋梁在內，也全數遭淹沒摧毀，災情相當慘重。

▲▼花蓮光復鄉衛星空拍。（圖／路透）

▲▼花蓮光復鄉衛星影像對比照。（圖／路透）

▲▼花蓮光復鄉衛星空拍。（圖／路透）

根據《路透社》報導，救難人員描述，他們必須涉入及腰的泥漿，甚至破壞屋頂進入屋內，才能搜尋是否有人受困。一名黃姓男子悲痛表示，自己仍在尋找罹難姐姐的遺體，「她死在房子裡，整棟屋子被泥漿填滿，根本救不出來。」

除了年輕居民，部分長者也因來不及依照政府指示往樓上撤離而不幸喪命。

▲▼花蓮光復鄉衛星空拍。（圖／路透）

▲▼花蓮光復鄉衛星影像對比照。（圖／路透）

▲▼花蓮光復鄉衛星空拍。（圖／路透）

今年88歲的黃姓老翁則是在自家雜貨店樓上受困，雖被洪水堵住出口，所幸最後平安獲救。他的78歲妻子張女回憶，「根本沒有時間逃跑，我們只能拼命催他快點上樓。」她自己則是在混亂中硬是翻越瓦礫逃出，「面臨危急時，會突然生出勇氣，什麼都能做。」

▲▼花蓮光復鄉衛星空拍。（圖／路透）

▲▼花蓮光復鄉衛星影像。（圖／路透）

▲▼花蓮光復鄉衛星空拍。（圖／路透）

專家指出，這場洪水的異常之處在於水流中帶有大量泥沙。中央警察大學副教授盧鏡臣（Lu Jing-chien）表示，可能大家沒有預期洪水會夾帶如此高的泥沙含量，加上水勢來得快、力道猛，造成災情格外慘重。

報導指出，目前堰塞湖水量已縮減到僅剩原本的8%，但後續如何處置仍是難題。政府已排除使用炸藥炸開的選項，擔心引發更大規模山崩，導致情況惡化。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

花蓮光復鄉堰塞湖馬太鞍溪空拍衛星影像

