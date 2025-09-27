連假首日！光復市區湧數千志工　百公尺「鏟子超人」人龍畫面曝

記者劉邠如、葉品辰／花蓮報導

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重水患，災情持續擴大，截止至今(27)日上午9時，已達15死7失聯78傷，災後許多來自台灣各地的志工自發性穿著雨鞋、拿著鐵鏟前往災區，為受災戶清理淤泥、協助鄉親儘早恢復正常生活環境。連假第1天，許多熱心志工放棄出遊機會，反而進入光復市區協助救災，人人穿雨鞋拿鏟子，在街上形成罕見的「鏟子超人」人龍。

▲光復車站外人龍不斷，全是要前往災區幫忙清理的志工。（圖／記者劉邠如攝）

災難發生的第5天，花蓮地區天氣已逐漸平穩，搜救人員雖持續搜救，目前仍有7人失聯，除此之外，對光復鄉的鄉民而言，如何重建家園是艱辛的考驗，從堰塞湖沖刷而下的泥流隨著時間逐漸形成硬塊，更有災民形容「像半乾的水泥」，為清理環境增添不少難度。

▲光復車站外人龍不斷，全是要前往災區幫忙清理的志工。（圖／記者劉邠如攝）

暖心的是，從災難發生至今，許多來自台灣各地的「鏟子超人」、「雨鞋超人」前往遭重創的光復鄉協助救災、清理淤泥，今日是教師節連假第一天，一早光復車站外就人龍不斷，幾乎所有人身上都是救災、清理裝備，雖然重建之路仍漫長，但來自四面八方的幫助，正成為災民心中的支柱。