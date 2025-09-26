　
生活

雲端發票「少1設定」大獎掰！幸運兒痛失100萬：很多人不知

許多民眾消費會使用載具索取雲端發票。（示意圖／黃耀徵攝）

▲許多民眾消費會使用載具索取雲端發票。（示意圖／黃耀徵攝）

文／CTWANT

財政部為了減少紙張印刷，鼓勵民眾消費使用載具索取雲端發票，並加開獎項。不過，假如少了一個步驟，很可能錯過大獎，過去就有民眾因此痛失100萬獎金，令人扼腕。

統一發票在每個單月的25日開出，而查看中獎清冊，可以發現各種平台外送費，像是Uber Eats、Foodpanda，還有AppleStore訂閱費等，幾乎都沒有人領取，原因在於很多人雖然使用「載具雲端發票」，但沒有設定「載具歸戶」，導致電子發票沒有集中管理，只會透過E-mail或簡訊通知，很容易因此就漏掉，與大獎擦身而過。

據了解，載具歸戶主要是為了方便管理所有雲端發票，確保民眾不會錯過中獎資訊。透過不同商家的「載具歸戶」方式，把零散的非共通性載具（如會員卡、Open Points、Uber Eats、信用卡等）全部整合到手機條碼裡，未來所有發票一掃就存、對獎自動通知、中獎直接匯款，完全不用擔心會錯過領獎。

事實上，本站曾報導《點外送中100萬雲端發票　幸運兒少「1步驟」痛失大獎》，內容提到有民眾叫外送中了雲端發票專屬獎100萬元，平台多次以郵件和電話通知，但當事人都以為是廣告或詐騙，直到領獎期限最後1天，才發現真的中獎，然而因為沒有設定歸戶，時間太晚而無法領獎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

