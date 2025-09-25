美媒：川普承諾不會允許以色列併吞約旦河西岸

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美媒24日援引6名知情人士報導指出，美國總統川普近日已私下向阿拉伯國家領導人承諾，美方不會允許以色列併吞被占領的約旦河西岸（West Bank）地區，此舉被解讀為川普試圖穩住中東盟友立場的訊號。

《Politico》報導引述其中兩名知情人士透露，川普是在聯合國大會（UN General Assembly）期間，於場邊與多位阿拉伯國家領袖舉行非公開會談時，明確表達反對併吞西岸領土的立場。消息人士指出，川普在會中態度堅定，試圖化解因以哈衝突而升高的區域緊張情勢。

另有兩名知情人士指出，美國政府團隊曾向相關國家提交一份白皮書，詳細列出川普政府所擬定的加薩戰爭終戰計畫，當中包含一項明確承諾，即美方將反對以色列進一步併吞西岸土地。此舉顯示川普政府有意透過外交手段約束以色列軍事與領土行動，以維持區域穩定。

以色列對加薩發動的大規模軍事行動，在國際輿論上已徹底不利。根據加薩衛生當局統計，以軍攻勢至今已造成超過6.5萬名巴勒斯坦人喪生，另有數十萬人受傷或流離失所。

此外，根據全球飢餓監測機構的評估，加薩多處地區目前面臨嚴重糧食短缺，部分地區甚至已進入「饑荒」等級的危機。人道援助組織呼籲國際社會盡速加大援助規模，以阻止局勢進一步惡化。