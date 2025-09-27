　
國際

日選戰爆灌水門！小泉團隊「刷500留言」帶風向　前數位大臣請辭

▲▼角逐自民黨總裁的農林水產大臣小泉進次郎。（圖／達志影像／美聯社）

▲角逐自民黨總裁的農林水產大臣小泉進次郎。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

爭取角逐自民黨總裁的農林水產大臣小泉進次郎，近期因「灌水留言」事件陷入爭議。媒體揭露小泉陣營透過電子郵件，動員相關人士在影片平台發表大量稱讚留言，甚至夾帶對其他候選人的貶抑字眼，手法被批為「卑劣的秘密行銷」。由於風波持續延燒，陣營內部負責宣傳自民黨前數位大臣、眾議員牧島花蓮（牧島かれん）於26日請辭職務。

陣營爆「秘密行銷」　留言灌水達500則

《週刊文春》以「卑劣的秘密行銷」（ステマ）為題揭露，小泉陣營內部曾寄送指令郵件，要求在Niconico動畫的直播影片中張貼正面留言，避免「正向聲音」被負評淹沒。信件甚至提供多達24組範例，包括「真正的主角終於登場了」、「比去年更成熟了」，還出現針對對手的諷刺，例如暗指前經濟安全保障大臣高市早苗是「偽裝保守派」，或說她「沒有夥伴」。

調查發現，9月20日小泉宣布參選的記者會直播中，有單一帳號連續洗超過500則正面留言，內容與事務所提供的範例高度雷同。

宣傳負責人道歉請辭　收死亡威脅報警

面對風波，牧島的事務所承認發送了「參考留言範例」，並為未經充分確認致歉。她同時宣布辭去小泉陣營宣傳班長一職，並解釋「問題若長期延燒，將妨礙自民黨的團結與政策論爭」，選擇退下。值得注意的是，她近日還接連收到殺害與爆破預告信件，已經報警處理。

小泉致歉止血　妻子社群也遭灌爆

小泉進次郎26日則強調，自己「並不知情」，但會「誠懇接受批評」，承諾防止再度發生。他坦承留言範例中確有過激內容，並表示「責任在我」。不過，爭議延燒至社群，小泉雖已關閉X（前推特）的留言功能，但批評聲浪仍湧入妻子瀧川克里斯汀的Instagram，留言要求「退出總裁選舉」。

自民黨選舉管理委員會主席逢澤一郎則提醒，SNS應援固然重要，但必須避免挑起陣營對立。

09/25 全台詐欺最新數據

453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／開箱33億頭城阿拉伯宮　金龍魚噴泉、百佛骨雕首曝光
快訊／連假首日！部分國道一早就塞　9處地雷段曝光
殺傷力出現了？史書華被抓包造謠「縣府害軍卡被沖走
川普擴大徵稅範圍！專利藥品飆100%　重型卡車、家具全中箭
光復「浴室超人」是女星！　豪邁匯錢秒行動：一起挺過
花蓮光復「內陸海嘯」毀村！特搜英雄一張照曝讓人好心疼
到花蓮救災「就是這麼簡單」　熱血網紅父子被讚爆
全台最年輕！少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

日本自民黨選舉小泉進次郎

