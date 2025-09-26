她想捐10箱水卻被打槍！花蓮災區反要「太陽餅」　背後原因曝光

▲花蓮市公所調度重機具及大量生活物資前往災區馳援。（圖／花蓮市公所提供）

記者閔文昱／綜合報導

強颱「樺加沙」外圍環流重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖於23日溢流，大水湧入光復鄉，釀成慘重災情，目前已造成至少15人死亡、多人失聯。各界愛心物資陸續湧入災區，不過有網友近日在Threads發文透露，自己致電花蓮救災單位，想捐10箱水過去，卻遭婉拒，對方甚至建議她改捐「太陽餅」，讓她相當錯愕。貼文一出，有內行人也出面解釋了。

一名女網友近日在社群平台Threads發文，表示她致電花蓮救災單位，希望捐贈10箱瓶裝水，卻遭婉拒，對方反建議改捐「太陽餅」，讓她感到困惑。

貼文曝光後，許多內行網友出面解釋，太陽餅之所以被點名，是因為屬於「乾糧類高熱量食品」，體積小、耐保存、開袋即食，能在災區環境惡劣、炊事困難的狀況下，快速補充能量。一名曾歷經88水災的受災戶也留言認證，「當年真的吃過太陽餅！」更有人指出，「太陽餅甜度高能提振精神，天氣炎熱又疲累時，救災人員吃不下正餐，反而需要甜食補體力。」

▲善心人士以小貨車沿路發放物資。（圖／記者李毓康攝）

不少人表示，這種食品與「軍用壓縮餅乾」功能類似，方便攜帶又能立即食用，適合救災現場快速分發，難怪在921地震、88風災時也常出現，「其實他們直接說需要什麼才是正確的，總比民眾亂寄造成浪費好。」有網友留言認同，也呼籲大家捐贈前可先詢問需求，避免資源重疊。

台中人聽聞消息也熱血響應，直喊「願意贊助一堆太陽餅，想指定什麼牌子的都可以！」台中市議員江和樹更透露，服務處近期陸續收到滿車太陽餅與蘋果麵包，他將與多輛貨車載著床墊、照明設備、小家電及乾糧，前往災區支援，並表示部分志工將留下協助重建。

▲太陽餅高熱量、甜度高，方便補充體力。（示意圖／記者黃士原攝）

此外，花蓮縣議員胡仁順昨（25）日晚間提醒，目前災區「民生物資已足夠」，呼籲民眾暫緩捐贈食品與飲用水。現階段更急需「清掃工具與消毒用品」，包括鏟子、刮刀、高壓清洗機，以及流動廁所等設備，協助清理淤泥、恢復環境。民眾若仍想出一份力，建議先聯繫當地單位確認需求。