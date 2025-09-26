　
社會 社會焦點 保障人權

佛祖街淤泥快1樓高！6歲女童屋內恐還有乾姑丈　8人下落不明

▲▼因強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，鄰近堤防的佛祖街災情慘重，26日凌晨開始水勢漸增，佛祖街一帶又湧現泥沙洪流。（圖／記者李毓康攝）

▲26日凌晨開始水勢漸增，佛祖街一帶又湧現泥沙洪流。（圖／記者李毓康攝）

記者董美琪／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情仍未完全掌握，目前仍有8人失聯。花蓮特搜隊指出，光復鄉佛祖街因水流湍急、淤泥堆積，搜救環境極度艱困，多次因水位上升而暫時撤退，淤積加深甚至連施工怪手也受困，搜救進度受到限制。

▲▼因強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，鄰近堤防的佛祖街災情慘重，26日凌晨開始水勢漸增，佛祖街一帶又湧現泥沙洪流。（圖／記者李毓康攝）

花蓮縣消防特搜大隊長簡弘丞表示，佛祖街有3至4處確認待救地點，但淤泥高度接近一層樓，土質鬆軟，行動難度大。雖掌握部分受困位置，但人工鏟挖進度緩慢。

簡弘丞指出，6歲女童「小沂」在佛祖街獲救，但屋內疑似仍有一名男性罹難者。搜救隊今天破壞屋頂試圖進入，並進行人工鏟挖，但因水流增加，不得不暫時撤退。

▲▼ 花蓮6歲女童小沂在乾姑姑、乾姑丈保護下幸運存活，目前救難人員持續開挖尋找乾姑丈身影。（圖／嘉義縣消防局提供，下同）

▲6歲女童小沂在乾姑姑、乾姑丈保護下幸運存活，目前救難人員持續開挖尋找乾姑丈身影。（圖／嘉義縣消防局提供，下同）

大型機具持續在佛祖街清理道路，但水流不穩定，加上淤泥再次堆積，開挖進度反而倒退。簡弘丞說，若無法中斷水流，搜救行動可能持續受阻。

黃金搜救72小時已過，仍有8人下落不明。簡弘丞指出，靠近堤防的幾處地點仍待確認，因淤積與水流無法抵達，計畫明日申請特戰航空器垂降至屋頂，從屋頂開口確認屋內情況。

▼馬太鞍溪堰塞湖溢流，佛祖街一帶仍陷泥沙洪流中。（圖／記者李毓康攝）

▲▼因強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，鄰近堤防的佛祖街災情慘重，26日凌晨開始水勢漸增，佛祖街一帶又湧現泥沙洪流。（圖／記者李毓康攝）

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

強烈颱風「樺加沙」挾帶豪雨重創花蓮光復鄉，馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重洪災，截至今（26）日上午，災區已造成14人死亡、68人受傷，另有11人失聯。救災團隊持續搶救中，並已救出686人、安置1023人。今早，失聯多日的84歲劉姓阿嬤被發現陳屍在光復市場攤位內，讓焦急等待的家屬悲痛不已。

多圖／國軍總動員　2008員官兵投入光復鄉災後復原工作

多圖／國軍總動員　2008員官兵投入光復鄉災後復原工作

善款湧入！　花蓮賑災全台愛心捐破2億、7.3萬筆

善款湧入！　花蓮賑災全台愛心捐破2億、7.3萬筆

全黨總動員！民進黨公職駐花蓮救災　何博文帶百人志工團清淤

全黨總動員！民進黨公職駐花蓮救災　何博文帶百人志工團清淤

最美的風景！光復鄉湧入大批民眾救災　他曝住宿、通勤推薦方式

最美的風景！光復鄉湧入大批民眾救災　他曝住宿、通勤推薦方式

