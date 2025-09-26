光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲「遺體雙手高舉」...家屬心碎

▲強颱「樺加沙」重創花蓮，造成光復鄉嚴重災情。（圖／林保署花蓮分署提供）

記者閔文昱／綜合報導

強烈颱風「樺加沙」挾帶豪雨重創花蓮光復鄉，馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重洪災，截至今（26）日下午4時，災區已造成15人死亡、69人受傷、另有7人失聯。救災團隊持續搶救中，並已救出686人、安置1023人。今早，失聯多日的84歲劉姓阿嬤被發現陳屍在光復市場攤位內，讓焦急等待的家屬悲痛不已。

家屬日前在網上發文請求協尋，擔心阿嬤被埋於土石中。今日早上民眾清理市場時，發現一具遺體卡在攤位內，經確認正是失聯的劉阿嬤。殯葬人員指出，阿嬤被發現時雙手高舉、呈抓握狀，疑似在洪水瞬間湧入時，仍奮力掙扎求生。鄰居回憶，洪水襲來時，阿嬤先將家中飼養的狗趕上樓，隨後返回一樓搶救生財器具，不料水勢太猛，最終遭洪流沖入市場攤位，生命永遠定格在那一刻。

▲家屬發文急尋。（圖／翻攝自Facebook／花蓮爆料王）

目前共有14具遺體移至瑞穗生命園區完成相驗，另3具仍被厚重泥沙與家具掩埋，等待救難人員移出，其中一具疑為6歲女童「小沂」的乾姑丈。消防署指出，失聯的11人多分布在佛祖街、中正路、自強路、中學路及太平路一帶，已透過警政系統與現場清理同步進行比對搜尋，力拼黃金救援時間，盼能儘快找到生還者。

國軍也全面投入災後復原工作，第2、3、4、5作戰區共派出2008名官兵進駐光復鄉，出動各式機具清除道路淤泥、協助居民清理受損民宅與大型廢棄物。軍方表示，將秉持「守護家園、同心協力」的精神，與地方政府攜手推動復原作業，以「最短時間、最快速度」協助災區居民恢復生活。

▼國軍赴花蓮救災。（圖／國防部提供）