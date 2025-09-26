　
生活

救災「鏟子超人」塞爆光復火車站！醫師感動喊：台灣人值得驕傲

▲來自台灣各地的志工前往災區，協助災民重建家園。（圖／花蓮縣府提供）

▲來自台灣各地的志工前往災區，協助災民重建家園。（圖／花蓮縣府提供）

記者柯振中／綜合報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，造成多人死傷與居民失聯。全台救援隊與物資不斷湧入，但退水後留下的厚重淤泥，使復原與清淤工作成為一大挑戰。近日有大批志工搭乘台鐵列車，帶著鏟子、手套與各式工具趕赴花蓮，畫面曝光令網友直呼「驕傲的台灣人」，醫師杜承哲也分享貼文，讚嘆「作為台灣人，是辛苦的事，卻也是值得驕傲的事。」。

有網友在Threads上分享，搭乘406次台鐵列車時，發現車廂擠滿攜帶清理工具的志工，走道上也站滿人，甚至有人選擇購買無座票，只為趕赴災區。當列車抵達光復站時，幾乎所有人同時下車，準備投入災後復原。目擊者直言，「看了真的很感動，我們要好好珍惜台灣善良的人。」

在 Threads 查看

除了民眾自發前往，慈濟基金會、教會團體等單位也積極加入行列，不少師父與志工親切與乘客互動，讓人倍感溫暖。杜承哲醫師更在臉書感性表示，「台灣特產：鏟子超人！謝謝你們！」貼文引起共鳴，網友留言感謝這些默默挽袖付出的志工，認為「這才是真正愛台灣的力量」。

▲▼台鐵也在臉書分享多張志工抵達光復站前線照片，形容他們是「鏟子超人」、「煮飯超人」、「救援超人」 。（圖／國營台鐵公司粉絲團）

▲▼許多民眾前往花蓮光復救災，火車站滿滿都是人。（圖／國營台鐵公司粉絲團）

▲▼台鐵也在臉書分享多張志工抵達光復站前線照片，形容他們是「鏟子超人」、「煮飯超人」、「救援超人」 。（圖／國營台鐵公司粉絲團）

災區需求也帶動地方動員，有五金行業者PO文透露，近日詢問鏟子、手套、雨鞋等物資的顧客明顯增加，有人一次購買七支鏟子，甚至有發電機廠商提供大批工具免費送往花蓮。店家聽到客人說「能回饋一點是一點」時直呼心被觸動，展現社會在災後自發互助的力量。

▲▼慈濟在光復災區現煮熱食供應。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼除了一般民眾自發性投入以外，慈濟也前往現場設置餐車提供熱食。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼慈濟在光復災區現煮熱食供應。（圖／慈濟基金會提供）

相關畫面與故事在社群平台瘋傳，網友紛紛留言「台灣整個島都在發光」、「這些才是真正的英雄」、「謝謝沒有披風的鏟子超人們」、「大部分台灣人還是真的很有愛」、「台灣人就是團結與善良、處處有溫暖」、「台灣這種時候最團結，還有國際比賽也是。」

▲▼花蓮慈院院長室資深顧問許文林醫師帶隊前往鐵路局光復車站，設置臨時第二醫療區。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼花蓮慈院院長室資深顧問許文林醫師帶隊前往鐵路局光復車站，設置臨時第二醫療區。（圖／慈濟醫學中心提供）

▲▼花蓮慈院院長室資深顧問許文林醫師帶隊前往鐵路局光復車站，設置臨時第二醫療區。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

 



