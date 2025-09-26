　
    • 　
>
衛福部花蓮賑災專戶捐款破2億　不到2天湧入7.3萬筆款項

▲▼萊爾富響應「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，門市機台提供便利捐款服務。（圖／業者提供）

▲「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」民眾可於便利超商捐款。（圖／業者提供）

記者洪巧藍／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情，衛福部25日啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，賑災基金會今（26）日公布最新統計，短短不到2天募得款項逾兩億元，總筆數超過7萬3千筆。

衛福部所轄公設財團法人賑災基金會在25日啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，提供匯款、LINE Pay、超商、外匯等捐款管道，勸募金額為5億，期間1個月。賑災基金會今日公布最新募款狀況，至26日4:00募得款項逾2億1,090萬2,068元，累計收到捐款7萬3,733筆。

▲▼花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募得逾兩億。（圖／賑災基金會提供）

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募得逾兩億。（圖／賑災基金會提供）

賑災基金會強調，本次辦理「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」將秉持「用處依原則，去處可查核」方式運用，由基金會統籌規劃與執行，確保各界愛心捐款能以公開透明的方式，切實用於災區重建及受災民眾最急迫的需求。募得款項將依勸募計畫全數用於花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區災民之災害救助、緊急醫療、復原重建，以使每一位災民儘速重拾正常生活。

本次善款運用方式，除就現有本會「重大天然災害災民賑助核給要點」辦理相關「法定賑助」，包括死亡、失蹤、重傷賑助、安遷賑助、租屋賑助、住戶淹水救助（含土石流）等，由地方政府先行預估受災人數，本會即行撥款，再由地方政府檢具受領清冊到會核銷，以簡化及加速救災效率。另外將再根據勸募成果，依照災民受創的生活需求，與相關中央各部會及地方政府合作，規劃分配善款給予「專案賑助」之協助，這可能包括房屋修繕、生活支持等專款專用之賑助工作。

感謝國人豐沛的愛心，在第一時間伸出援手，共同支持災民。筆筆款項都是民眾的期望與愛心，賑災基金會作為募款單位，保證善款專款專用，依事實與需求核實辦理，絕不任意交付；所有支出公開揭露，確保透明與責信。

募款資訊：

本次「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」係以衛部救字第1141363035號核發之勸募許可執行，專案勸募期間為114年9月25日～114年10月24日止，為期一個月，預募金額為新台幣5億元，捐款管道分列如下：

一、匯款
戶名：財團法人賑災基金會
銀行名稱：土地銀行　長春分行（005）
銀行帳號：102-005-201-966
民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。

二、外匯：
SWIFT CODE：LBOTTWTP102
NAME：Taiwan Foundation for Disaster Relief
ACCOUNT NO：102-005-201-966
BANK NAME：LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH
ADDRESS：No.156, Changchuen Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459， Taiwan(R.O.C)

三、四大超商：
自9月25日(四)上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。

四大超商所募得款項將於募款期滿後匯入前述專用帳戶，如因應金融機關作業提前關閉，將以財團法人賑災基金會對外公告為準。

四、LINE Pay(114年9月25日下午1時起)：
自9月25日(四)下午1時起，可進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

本次募款專案設定目標為新台幣5億元，所募得款項專款專用。因募款產生之行政、人事等作業費用，概由賑災基金會自行支出，不使用本次募得善款。後續款項運用將在符合前述原則下受理公私部門申請，由本會嚴格審查、儘速執行，募款結束後，依規定進行公開徵信，並公開款項支出清單，嚴謹遵守募款責信原則。

另為解答捐款民眾相關疑問，賑災基金會與程曦資訊合作，開立專線電話(02)77028028，於9月26日上午九時開通，接聽時間為每日上午九時至晚間九時，民眾如有任何問題，請來電洽詢。

※收據取得以下列方式操作，待募款期滿後統一由賑災基金會提供：
請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式至賑災基金會。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。

09/25 全台詐欺最新數據

救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝
要變天了！今年首波東北季風「最快10月初殺到」　恐有颱風夾擊
法籍網紅四度在台救災！花蓮下車後見一幕超感動
快訊／以色列總理聯合國大會演說　「剛上台」多國代表秒離席

第3回合沒能逆轉錯失冠軍　李旻建大輪胎盃並列亞軍

馬來虎領軍開跑　生生不息公益生態ZOO跑11月23日登場

救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝　4天救64人

味全龍2比0擊退統一獅！鋼龍6局零失分奪本季第11勝

助花蓮光復鄉親重建「4車廠推關懷專案」！買機車直接補助5000元

風Luxury／勞力士製錶與永續發展都當領頭羊　助「珊瑚媽媽」復育

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

周興哲太暖了！　演唱會周邊商品收益全捐出…救助花蓮災區

水來了沒得跑！阿姨破窗狂往上爬「雙手逃命傷痕」　仍微笑清家園

嘉義特搜人員抵達花蓮災區　救援受困泥沼民眾

【日籍人妻生理期想吃納豆】4招不沾手開盒方法！

