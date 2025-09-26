無名屍今確認是大同村76歲鄰長　兒不捨：為了勘災才被沖走

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮災情慘重，今早有家屬指認一具無名屍為大同村鄰長。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重死傷，其中1具身分不明遺體今天確認為光復鄉大同村4鄰鄰長陳姓男子。陳男兒子悲慟說，父親當天請鄰居開車勘災，不料被沖走淹沒。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，截至今天上午10時，累積14死、11人失聯。消防署副處長簡萬瑤表示，除了已經移出並送至殯儀館的14人，搜救現場另有3具遺體等待移出，因被壓在淤泥或家具下方，搜救人員仍在嘗試移出並確認身分，因此暫不列入死亡人數。

目前尋獲的罹難者遺體已全數送往花蓮縣瑞穗鄉生命紀念園區臨時指揮所，由檢方會同法醫司法相驗。今天上午有家屬確認其中1名死者，身分為光復鄉大同村4鄰鄰長陳姓男子。陳男兒女到場見父親最後一面，陳男女兒頻頻拭淚，陳男兒子則哽咽說，聯繫不到父親就拜託大家四處尋找，直到接獲警方通知指認遺體，「看見衣著就覺得熟悉，親眼看一眼特徵就確定是爸爸」。

陳男兒子向媒體表示，父親是光復在地人，平時獨自居住，熱心助人，擔任鄰長已經數十年。當天得知堰塞湖可能溢流，便請對面鄰居的游姓男子開車一同前往勘災，未料行經佛祖街時遭水流突襲淹沒，游男緊急跳車抓住樹枝，爬上樹逃過一劫，但父親卻來不及逃生被泥水吞噬。

「父親總將鄰里安危放在心上」，陳男兒子說，父親當天就是聽聞溢流警報，認為必須親自了解情況，才能評估是否需要通知撤離、協助疏散，不料水流來得又急又猛，結果竟不幸遭沖走身亡。