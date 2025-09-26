教師節連假車潮湧現　關山警方加強疏導與事故防制

▲教師節連假車潮湧現。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

9月27日至29日適逢教師節連續假期，因應返鄉與出遊車潮，台東縣警察局關山分局規劃加強易壅塞路段的交通疏導及稽查勤務，期能有效紓解車流並防制事故發生，確保用路人行車安全。

關山分局指出，台9線鹿野鄉鹿鳴橋於9月24日受豪雨影響，邊坡土石崩落覆蓋橋面。雖經工務單位持續搶修，但部分橋面仍由台東工務段出動大型機具清運施工。警方提醒駕駛人行經該路段務必減速慢行，並依照現場管制人員指揮，以保障施工人員及行車安全，避免二度災害。

另在台20線海端鄉霧鹿段及向陽段，因連日豪雨造成路基崩塌滑落，導致道路中斷無法通行。警方嚴正呼籲，民眾切勿心存僥倖或強行通過，以免因坍塌與地基鬆動釀成事故，務必改道行駛以確保安全。

警方提醒，民眾出行除應保持耐心、遵守號誌與交通規則，也應隨時掌握最新路況。用路人可透過警察廣播電台台東分台FM94.3，即時掌握交通資訊，避免誤入管制或封閉路段延誤行程。若發現險情，也可撥打110或就近聯繫當地派出所通報，共同維護交通安全。

關山分局交通組長陸金銘表示，連假期間車流大幅增加，最忌心急貪快。常見違規行為如超速、雙黃線超車、右側超車、無照駕駛、疲勞駕駛與酒後駕駛，都是造成重大事故的主因，不僅害人害己，更可能面臨高額賠償及刑責。警方將加強巡邏與取締，並呼籲駕駛人切勿以身試法，養成守法駕駛的良好習慣。